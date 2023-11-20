Bakan Koca açıkladı: Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha sabah saatlerinde Ankara'ya getirilecek
00:20 20.11.2023 (güncellendi: 00:21 20.11.2023)
© AA / Erçin ErtürkSağlık Bakanı Fahrettin Koca
© AA / Erçin Ertürk
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara ilişkin paylaşımda bulundu.
61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin bu akşam sağlandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Geceyi El-Ariş'te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir."
61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te, hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir. pic.twitter.com/ddRh7rC1nT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2023