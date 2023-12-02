https://sputniknews.com.tr/20231202/disisleri-sivil-nufusa-yonelik-hunharca-saldirilari-mesru-mudafaa-olarak-kabul-edilemez--1078018730.html
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İşgalci bir gücün (İsrail), sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez"... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T21:51+0300
2023-12-02T21:51+0300
2023-12-02T22:10+0300
dışişleri bakanlığı
israil- filistin çatışması
türkiye
türkiye dışişleri bakanlığı
eli cohen
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-israil-isledigi-korkunc-katliamlari-surdurme-planlarini-ort-bas-etmeye-calisiyor-1078018598.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, eli cohen
dışişleri bakanlığı, türkiye, türkiye dışişleri bakanlığı, eli cohen
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki
21:51 02.12.2023 (güncellendi: 22:10 02.12.2023)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İşgalci bir gücün (İsrail), sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.
Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.
Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.