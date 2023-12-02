https://sputniknews.com.tr/20231202/disisleri-sivil-nufusa-yonelik-hunharca-saldirilari-mesru-mudafaa-olarak-kabul-edilemez--1078018730.html

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İşgalci bir gücün (İsrail), sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez"... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T21:51+0300

2023-12-02T21:51+0300

2023-12-02T22:10+0300

dışişleri bakanlığı

israil- filistin çatışması

türkiye

türkiye dışişleri bakanlığı

eli cohen

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/hamas-israil-isledigi-korkunc-katliamlari-surdurme-planlarini-ort-bas-etmeye-calisiyor-1078018598.html

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