https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-israile-karsi-baska-cepheler-acilma-olasiligi-mevcut-1076325058.html

İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı başka cepheler açılma olasılığı mevcut

İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı başka cepheler açılma olasılığı mevcut

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran'ın Filistin direnişine destek sağlamaya devam ettiğini belirterek İsrail'e karşı başka cephelerin açılması... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T10:37+0300

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İran Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın "Filistin direnişine siyasi ve bilgi desteği sağlamaya devam ettiğini" söylediİranlı Bakan bir TV kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı devam eden saldırganlık ve savaş suçlarının yanı sıra Gazze ablukası ışığında, "Yahudi devletine karşı başka cephelerin açılması olasılığının mevcut" olduğunu vurguladı.İslam devletlerinin İsrail tarafından işlenen suçlara müsamaha göstermemesi gerektiğini vurgulayan İranlı Bakan, sivillerin su ve elektrikten yoksun bırakılması ile Gazze'deki yerleşim alanlarının sürekli bombalanmasının savaş suçu olduğunun da altını çizdi.Abdullahiyan, İran'ın "Filistin direnişine siyasi ve bilgi desteği sağlamaya devam ettiğini" de sözlerine ekledi. Abdullahiyan, "Filistin'i desteklemeye yönelik ortak bir stratejinin parçası olarak İran ve Suudi Arabistan arasında koordinasyon" olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231014/abd-savas-ucaklari-orta-doguya-ulasti-1076324530.html

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iran, suudi, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu