https://sputniknews.com.tr/20231101/lavrovdan-gazzede-acil-ateskes-ve-esirlerin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1076970983.html
Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı
Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüşmede, Rusya’nın Gazze’de acil ateşkesin ilan edilmesi... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:10+0300
2023-11-01T17:10+0300
2023-11-01T17:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
mısır
insani yardım
refah sınır kapısı
kahire
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’da Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüştü.Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sergey Lavrov konuşmasında, Rusya’nın acil ateşkes, sivillere koruma sağlanması, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması, Gazze’den tahliye tedbirlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti. Bakan, ülkemizin BM Güvenlik Konseyi’nde akan kanı durdurmaya ve mevcut durumun siyasi ve diplomatik mecraya taşınmasına yönelik attığı adımlarla ilgili Arap büyükelçilere bilgi verdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması çözümünün sadece ‘iki devlet’ ilkesine uyulması ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması halinde mümkün olduğu kaydedildi.Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri, Rusya’nın çatışma bölgesinde gerilimi azaltmaya ve Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.Açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanması ve 21 Ekim’de Kahire Barış Zirvesi’nin toplanması yönündeki çabaları takdir edildi” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/uluslararasi-af-orgutu-israil-lubnanda-beyaz-fosfor-kullandi-1076965083.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
kahire
rusya
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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), mısır, insani yardım, refah sınır kapısı, kahire, rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
israil, filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), mısır, insani yardım, refah sınır kapısı, kahire, rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüşmede, Rusya’nın Gazze’de acil ateşkesin ilan edilmesi, sivillere korumanın sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasından yana olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
bugün Moskova’da Arap ülkelerinin
büyükelçileri ve Arap Birliği
temsilcileri ile görüştü.
Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sergey Lavrov konuşmasında, Rusya’nın acil ateşkes, sivillere koruma sağlanması, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması, Gazze’den tahliye tedbirlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti. Bakan, ülkemizin BM Güvenlik Konseyi’nde akan kanı durdurmaya ve mevcut durumun siyasi ve diplomatik mecraya taşınmasına yönelik attığı adımlarla ilgili Arap büyükelçilere bilgi verdi” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması
çözümünün sadece ‘iki devlet
’ ilkesine uyulması ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs
olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması
halinde mümkün olduğu kaydedildi.
Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri, Rusya’nın çatışma bölgesinde gerilimi azaltmaya ve Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.
Açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanması ve 21 Ekim’de Kahire Barış Zirvesi’nin toplanması yönündeki çabaları takdir edildi
” dendi.