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Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/lavrovdan-gazzede-acil-ateskes-ve-esirlerin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1076970983.html
Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı
Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüşmede, Rusya’nın Gazze’de acil ateşkesin ilan edilmesi... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:10+0300
2023-11-01T17:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
mısır
insani yardım
refah sınır kapısı
kahire
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’da Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüştü.Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sergey Lavrov konuşmasında, Rusya’nın acil ateşkes, sivillere koruma sağlanması, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması, Gazze’den tahliye tedbirlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti. Bakan, ülkemizin BM Güvenlik Konseyi’nde akan kanı durdurmaya ve mevcut durumun siyasi ve diplomatik mecraya taşınmasına yönelik attığı adımlarla ilgili Arap büyükelçilere bilgi verdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması çözümünün sadece ‘iki devlet’ ilkesine uyulması ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması halinde mümkün olduğu kaydedildi.Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri, Rusya’nın çatışma bölgesinde gerilimi azaltmaya ve Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.Açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanması ve 21 Ekim’de Kahire Barış Zirvesi’nin toplanması yönündeki çabaları takdir edildi” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/uluslararasi-af-orgutu-israil-lubnanda-beyaz-fosfor-kullandi-1076965083.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
kahire
rusya
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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), mısır, insani yardım, refah sınır kapısı, kahire, rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
israil, filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), mısır, insani yardım, refah sınır kapısı, kahire, rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı

Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı

17:10 01.11.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüşmede, Rusya’nın Gazze’de acil ateşkesin ilan edilmesi, sivillere korumanın sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasından yana olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’da Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüştü.
Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sergey Lavrov konuşmasında, Rusya’nın acil ateşkes, sivillere koruma sağlanması, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması, Gazze’den tahliye tedbirlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti. Bakan, ülkemizin BM Güvenlik Konseyi’nde akan kanı durdurmaya ve mevcut durumun siyasi ve diplomatik mecraya taşınmasına yönelik attığı adımlarla ilgili Arap büyükelçilere bilgi verdi” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması çözümünün sadece ‘iki devlet’ ilkesine uyulması ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması halinde mümkün olduğu kaydedildi.
Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri, Rusya’nın çatışma bölgesinde gerilimi azaltmaya ve Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.
Açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanması ve 21 Ekim’de Kahire Barış Zirvesi’nin toplanması yönündeki çabaları takdir edildi” dendi.
beyaz fosfor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
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