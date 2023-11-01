https://sputniknews.com.tr/20231101/lavrovdan-gazzede-acil-ateskes-ve-esirlerin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1076970983.html

Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı

Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüşmede, Rusya’nın Gazze’de acil ateşkesin ilan edilmesi... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T17:10+0300

2023-11-01T17:10+0300

2023-11-01T17:10+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

mısır

insani yardım

refah sınır kapısı

kahire

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’da Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri ile görüştü.Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sergey Lavrov konuşmasında, Rusya’nın acil ateşkes, sivillere koruma sağlanması, uluslararası insani hukuka uyulması, insani koridorların açılması, Gazze’den tahliye tedbirlerinin organize edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti. Bakan, ülkemizin BM Güvenlik Konseyi’nde akan kanı durdurmaya ve mevcut durumun siyasi ve diplomatik mecraya taşınmasına yönelik attığı adımlarla ilgili Arap büyükelçilere bilgi verdi” ifadesine yer verildi.Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması çözümünün sadece ‘iki devlet’ ilkesine uyulması ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması halinde mümkün olduğu kaydedildi.Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği temsilcileri, Rusya’nın çatışma bölgesinde gerilimi azaltmaya ve Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.Açıklamada, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Gazze sakinlerine insani yardımın sağlanması ve 21 Ekim’de Kahire Barış Zirvesi’nin toplanması yönündeki çabaları takdir edildi” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/uluslararasi-af-orgutu-israil-lubnanda-beyaz-fosfor-kullandi-1076965083.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

kahire

rusya

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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), mısır, insani yardım, refah sınır kapısı, kahire, rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı