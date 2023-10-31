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İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı: Netanyahu'dan istifa çağrılarına yanıt
İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı: Netanyahu'dan istifa çağrılarına yanıt
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 25. gününe girdi. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Türk hastanesini vurdu. İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi - Sputnik Türkiye

İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı: Netanyahu'dan istifa çağrılarına yanıt

07:29 31.10.2023
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 25. gününe girdi. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Türk hastanesini vurdu. İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ateşkes ve istifa çağrılarına yanıt verdi.
Filistin ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 25. gününde devam ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3. katının İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ciddi hasar gördüğünü duyurmuştu.

Yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Şuheda Aksa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısının had safhaya ulaştığı ve bu nedenle oldukça sık elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.
İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Netanyahu'dan ateşkes ve istifa çağrılarına yanıt

İsrail Başbakanı Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, farklı ülkelerden gelen ateşkes çağrılarına karşı, "İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın bu savaşı sürdürecek" dedi.
İsrail halkının kendisine desteğinin düşmesi karşısında istifa edip etmeyeceği sorulan Netanyahu, "Tek yapmak istediğim Hamas'ı istifa ettirmek, onları İsrail tarihinin çöplüğüne göndereceğiz. Bu da tüm ülkenin ortak fikri. Ülkece, İsrail ordusunu, askerlerini, istihbaratını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.
İşgal güçlerinin Gazze'de 85 hükümet binasını yerle bir ettiğini ifade eden Maruf, şunları söyledi:
"İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil.
Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı. İsrail ordusu, 908 aileye katliam uygulayarak binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılarda 35 gazeteci, 124 sağlık çalışanı ve acil kurtarma ekiplerinden 18 sivil savunma elemanı hayatını kaybetti."
İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu, telegram ve canlı blogdan takip edebilirsiniz.
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07:31 31.10.2023
İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını vurduk
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.
Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık" ifadeleri kullanıldı.
Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.
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