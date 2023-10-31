https://sputniknews.com.tr/20231031/hamas-yabanci-rehinelerden-bir-ksimini-bir-kac-gun-icinde-serbest-birakacak--1076937047.html
Hamas yabancı rehinelerden bir kısmını birkaç gün içinde serbest bırakacak
Hamas yabancı rehinelerden bir kısmını birkaç gün içinde serbest bırakacak
Hamas yabancı rehinelern bir kısmını 'önümüzdeki birkaç gün içinde' serbest bırakacağını açıkladı. 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T22:16+0300
2023-10-31T22:16+0300
2023-10-31T22:23+0300
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israil-filistin
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rehine
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağı duyuruldu. İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "Aracılara önümüzdeki birkaç gün içinde belirli sayıda yabancıyı serbest bırakacağımızı bildirdik" ifadelerini kullandı. İsrail’e Gazze Şeridi’ne düzenlemeyi planladığı kara operasyonu konusunda gözdağı veren Ubeida, "Gazze, düşman askerleri ve siyasi liderleri için bir mezarlık ve bataklık olacak" dedi. Ubeyde daha önce yaptığı bir açıklamada, rehinelerle ahlaki ve insani bir görevin gerektirdiği şekilde ilgilenildiğini belirtmiş, yabancı rehineleri misafir olarak gördüklerini ve sahadaki koşulları izin verdiği anda onları serbest bırakacaklarını ifade etmişti. Gazze Şeridi’nde yaklaşık 240 rehinenin bulunduğu tahmin edilirken, Hamas bugüne kadar toplam 4 rehineyi serbest bıraktı, 1 rehine ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/iranli-uzman-filistinliler-israilin-tum-eylemlerini-ongordugu-icin-yer-alt-tuneller-kazdi-1076935154.html
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israil-filistin, hamas, rehine
Hamas yabancı rehinelerden bir kısmını birkaç gün içinde serbest bırakacak
22:16 31.10.2023 (güncellendi: 22:23 31.10.2023) Abone ol
Hamas yabancı rehinelern bir kısmını 'önümüzdeki birkaç gün içinde' serbest bırakacağını açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağı duyuruldu.
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "Aracılara önümüzdeki birkaç gün içinde belirli sayıda yabancıyı serbest bırakacağımızı bildirdik" ifadelerini kullandı.
İsrail’e Gazze Şeridi’ne düzenlemeyi planladığı kara operasyonu konusunda gözdağı veren Ubeida, "Gazze, düşman askerleri ve siyasi liderleri için bir mezarlık ve bataklık olacak" dedi.
Ubeyde daha önce yaptığı bir açıklamada, rehinelerle ahlaki ve insani bir görevin gerektirdiği şekilde ilgilenildiğini belirtmiş, yabancı rehineleri misafir olarak gördüklerini ve sahadaki koşulları izin verdiği anda onları serbest bırakacaklarını ifade etmişti.
Gazze Şeridi’nde yaklaşık 240 rehinenin bulunduğu tahmin edilirken, Hamas bugüne kadar toplam 4 rehineyi serbest bıraktı, 1 rehine ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.