https://sputniknews.com.tr/20231031/iranli-uzman-filistinliler-israilin-tum-eylemlerini-ongordugu-icin-yer-alt-tuneller-kazdi-1076935154.html
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’in tüm eylemlerini öngördüğü için yeraltı tünelleri kazdı
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’in tüm eylemlerini öngördüğü için yeraltı tünelleri kazdı
Filistinlilerin kazdıkları tüneller sayesinde İsrail ordusunu hava ve ateş üstünlüğünden mahrum bıraktığını kaydeden İranlı siyaset uzmanı Abşenas, bu... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T20:43+0300
2023-10-31T20:43+0300
2023-10-31T20:45+0300
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tünel
israil-filistin
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İranlı siyaset uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, Hamas’ın Gazze’de kazdığı tünel sisteminin tüm giriş ve çıkışlarının tespit edilmesi zor olacak şekilde olduğunu belirterek, “Harita olmadan bir tünelden diğerine geçmek mümkün değil. Tünellerin konumları kesinlikle gizli tutuluyor. İsrail gizli servisleri, ABD’nin askeri uydusunun yardımıyla yer altı şehri incelemeye ve haritasını çıkarmaya çalıştı, ama bunu başaramadılar” ifadesini kullandı.Abşenas, “Filistinliler bu tünellerin yardımıyla İsrail'i hava ve ateş üstünlüğünden mahrum bırakabilir ve kara savaşlarının kaçınılmaz hale geldiği bir durum yaratabilir. Neredeyse tüm askeri uzmanlar, İsraillilerin doğrudan göğüs göğüse çarpışmada Filistinlilere direnemeyeceği konusunda hemfikir” yorumunda bulundu.Gazze’deki yer altı tünellerinin 30-70 metre genişliğinde ve 650 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Gazze içinde ve dışında giriş ve çıkışları bulunduğunu söyleyen İranlı uzman, “Bu tünellerin her biri birkaç kattan oluşuyor. İçinden kamyonlar ve zırhlı araçlar rahatlıkla geçebiliyor. Havalandırma, hava temizleme sistemi ve kanalizasyonla donatılmışlar. İsrail’in her şey yapabileceğini bilen Filistinliler, neredeyse her şeyi öngördü ve el yapımı araçların yardımıyla kendilerine su ve elektrik sağlayabiliyor” dedi.“Tüneller, İsrailliler için büyük bir baş ağrısıdır” diyen Abşenas, “Tam da bu yüzden İsrail kara harekatını geciktirdi, çünkü neyle karşılaşabileceğini tam olarak bilmiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231031/lavrov-suriye-disisleri-bakani-mikdad-ile-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076933717.html
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iran, tünel, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, hamas
iran, tünel, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, hamas
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’in tüm eylemlerini öngördüğü için yeraltı tünelleri kazdı
20:43 31.10.2023 (güncellendi: 20:45 31.10.2023) Abone ol
Filistinlilerin kazdıkları tüneller sayesinde İsrail ordusunu hava ve ateş üstünlüğünden mahrum bıraktığını kaydeden İranlı siyaset uzmanı Abşenas, bu tünellerden kamyonlar ve zırhlı araçların geçebildiğini ve içinde saklanan Hamas savaşçılarının ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayabildiklerini belirtti.
İranlı siyaset uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e açıklamasında, Hamas’ın Gazze’de kazdığı tünel sisteminin tüm giriş ve çıkışlarının tespit edilmesi zor olacak şekilde olduğunu belirterek, “Harita olmadan bir tünelden diğerine geçmek mümkün değil. Tünellerin konumları kesinlikle gizli tutuluyor. İsrail gizli servisleri, ABD’nin askeri uydusunun yardımıyla yer altı şehri incelemeye ve haritasını çıkarmaya çalıştı, ama bunu başaramadılar” ifadesini kullandı.
Abşenas, “Filistinliler bu tünellerin yardımıyla İsrail'i hava ve ateş üstünlüğünden mahrum bırakabilir ve kara savaşlarının kaçınılmaz hale geldiği bir durum yaratabilir. Neredeyse tüm askeri uzmanlar, İsraillilerin doğrudan göğüs göğüse çarpışmada Filistinlilere direnemeyeceği konusunda hemfikir” yorumunda bulundu.
Gazze’deki yer altı tünellerinin 30-70 metre genişliğinde ve 650 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Gazze içinde ve dışında giriş ve çıkışları bulunduğunu söyleyen İranlı uzman, “Bu tünellerin her biri birkaç kattan oluşuyor. İçinden kamyonlar ve zırhlı araçlar rahatlıkla geçebiliyor. Havalandırma, hava temizleme sistemi ve kanalizasyonla donatılmışlar. İsrail’in her şey yapabileceğini bilen Filistinliler, neredeyse her şeyi öngördü ve el yapımı araçların yardımıyla kendilerine su ve elektrik sağlayabiliyor” dedi.
“Tüneller, İsrailliler için büyük bir baş ağrısıdır” diyen Abşenas, “Tam da bu yüzden İsrail kara harekatını geciktirdi, çünkü neyle karşılaşabileceğini tam olarak bilmiyor” diye ekledi.