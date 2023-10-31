https://sputniknews.com.tr/20231031/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-ortadogudaki-son-krizi-abd-kiskirtti-1076926503.html

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Ortadoğu’daki son krizi ABD kışkırttı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Ortadoğu’daki son krizi ABD kışkırttı

Ortadoğu’da giderek tırmanan gerilimin ABD’nin uyguladığı politika tarafından kışkırtıldığını söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Washington’un... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T21:23+0300

2023-10-31T21:23+0300

2023-10-31T21:23+0300

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rusya güvenlik konseyi

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, bugün Tomsk kentinde düzenlediği bir toplantıda, “Ortadoğu’daki durumun feci şekilde gerilmesine neden olan ve artık siviller arasında büyük kayıplara yol açan Washington’un politikası” diye konuştu.“ABD, Filistin-İsrail çatışmasının çözümüne yardımcı olmak yerine, tam tersine, bölgeye silah sağlayarak ve uçak gemileri göndererek çatışmanın tırmanmasına katkıda bulunuyor” diyen Patruşev, “Aynı zamanda onlar küresel hakimiyeti sürdürme ve sadece kendi güvenliklerini sağlama hedeflerinin peşinde koşuyorlar” diye ekledi.‘Avrupa Rus gazını almasın diye Kuzey Akımı patlattılar’ABD’nin Ukrayna krizinden yararlanarak Avrupa ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin kopmasını ve ekonomik rakiplerin ortadan kalkmasını sağladığını dile getiren Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, “ABD, ekonomik sorunlarını diğer ülkelerin pahasına çözüyorlar. Avrupa Rusya’dan gaz alamasın diye de Kuzey Akım’ları havaya uçurdular” ifadesini kullandı.Başkan Joe Biden’in, Ukrayna ve İsrail’e askeri yardımın ‘ABD’nin güvenliğine nesiller boyu fayda sağlayacak akıllı yatırım’ olduğunu söylemesinin tesadüf olmadığını söyleyen Patruşev, Washington’un Ortadoğu’da olduğu gibi Ukrayna’da da krizler kışkırttığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:NATO temsilcilerinin, Rusya’nın onlara sınırlarına yaklaşmasına izin vermediğini, Ukraynalıların da Batı için sadece Rusya’yı dizginleme aracı olduğunu şimdiden açık açık dile getirdiğini kaydeden Konseyi Sekreteri, “Bu tür eylemler yüzünden ABD ve kolektif Batı’ya olan güven bitti” dedi.

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