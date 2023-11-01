https://sputniknews.com.tr/20231101/malezya-basbakani-enver-abdnin-filistin-konusunda-ulkesine-3-kez-nota-verdigini-belirtti-1076940100.html
Malezya Başbakanı Enver, ABD'nin Filistin konusunda ülkesine 3 kez nota verdiğini belirtti
Malezya Başbakanı Enver, ABD'nin Filistin konusunda ülkesine 3 kez nota verdiğini belirtti
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T00:32+0300
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2023-11-01T00:32+0300
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malezya
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Free Malaysia Today'in haberine göre, Başbakan Enver, Mecliste milletvekillerine hitaben konuştu.Enver, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, Malezya Dışişleri Bakanlığına 2 kez nota verdiğini, bir kere de Malezya'nın Washington Büyükelçisinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını aktardı.Washington'un, Malezya'nın Filistin-İsrail çatışmasında, iki devletli bir çözüm arayan tutumunu değiştirmesini istediğini vurgulayan Enver, "Malezya, ayrıca İsrail güçleri tarafından gece gündüz sivillerin, evlerin ve hastanelerin bombalanmasını ve bunun sonucunda masum insanların, çocukların, kadınların ve erkeklerin katledilmesini kesin bir dille kınamıştır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/israil-turkiye-filistin-dostluk-hastanesini-bombaladi-netanyahudan-istifa-cagrilarina-yanit-1076906559.html
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Malezya Başbakanı Enver, ABD'nin Filistin konusunda ülkesine 3 kez nota verdiğini belirtti
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.
Free Malaysia Today'in haberine göre, Başbakan Enver, Mecliste milletvekillerine hitaben konuştu.
Enver, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, Malezya Dışişleri Bakanlığına 2 kez nota verdiğini, bir kere de Malezya'nın Washington Büyükelçisinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını aktardı.
Washington'un, Malezya'nın Filistin-İsrail çatışmasında, iki devletli bir çözüm arayan tutumunu değiştirmesini istediğini vurgulayan Enver, "Malezya, ayrıca İsrail güçleri tarafından gece gündüz sivillerin, evlerin ve hastanelerin bombalanmasını ve bunun sonucunda masum insanların, çocukların, kadınların ve erkeklerin katledilmesini kesin bir dille kınamıştır" ifadesini kullandı.