Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Bize karşı savaş açıyorlarsa gerekeni yaparız

Büyükelçi Mustafa, İletişim Platformu’nun düzenlediği "Filistin’in Özgürlük Mücadelesi" adlı programda konuştu.Filistin halkının bağımsızlığını ilan edeceğinin altını çizen Mustafa, İsrail'e "Filistin halkının haklarını geri verme" çağrısında bulundu.Mustafa, işgalin ve huzurlu yaşama ortamının bir arada olmayacağına işaret ederek, "Bize sürekli saldırıyorlar ve kendilerini savunduklarını söylüyorlar. İşgalci ne zaman kendini savunur?" ifadesini kullandı.Filistin'in, İsrail'in "zulümleri" karşısında teslim olmayacağını vurgulayan Mustafa, "Biz Filistinliler olarak savaşı sevmiyoruz ve istemiyoruz ama bize karşı savaş açıyorlarsa gerekeni yaparız" değerlendirmesinde bulundu.Mustafa, Türkiye'ye destekleri için teşekkür ederek, "Hükümet ve millet olarak her zaman mazlumların yanında duruyorsunuz." dedi.Batılı ülkelerin İsrail'in yanında durduğuna dikkati çeken Mustafa, Filistin'in de Müslüman ülkeleri yanında görmek istediğini kaydetti.Mustafa, İsrail'in gerçekleri aktarmadığını dile getirerek, "Bu savaşta birçok yalanı yaymak istiyorlar, buna çok dikkat etmeliyiz çünkü hakikati saptırıyorlar" ifadesini kullandı.'Biz, bütün İslam aleminin haklarını savunuyoruz'İslam ülkelerinin desteklerinin yeterli görülüp görülmediğine ilişkin soruya Mustafa, "Daha güçlü destek bekliyoruz" yanıtını verdi.Mustafa, Türkiye'nin, bütün İslam ülkelerini birleştirerek ülkesine destek olmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Biz sadece kendimizi ve haklarımızı savunmuyoruz, bütün İslam aleminin haklarını savunuyoruz" dedi.İsrail'in planlarının daha geniş bir coğrafyaya yayılmak olduğunu vurgulayan Mustafa, "Bütün planlarının sekteye uğraması bizim karşı durmamızla olur" ifadesini kullandı.Mustafa, İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin garantörlüğüne yönelik, Türkiye'nin siyasi ve diplomatik çabalarını desteklediklerinin altını çizdi.İsrail-Filistin çatışması konusunda Türkiye'nin, Filistin'de olanlara siyasi bir çözüm bulma, bölgeye yardım gönderme ve her türlü destekte bulunma politikası izlediğine işaret eden Mustafa, Filistin halkının, bölgede önce ateşkes sonra siyasi ve temelli bir çözüm beklediğini kaydetti.'7 Ekim'den önce huzur içinde yaşamıyorduk ki şimdi Hamas’ı suçlayalım'Mustafa, ne İsrail'in ne de ABD'nin, Filistin'in "ateşkes" çağrılarına itibar ettiğini söyleyerek, "Sadece savaşı durdurup içeri yardım göndermek istiyoruz ama onu da kabul etmiyorlar" dedi.İlk günden beri İsrail'in saldırılarının belgelendiğini ve birçok dosyanın, Uluslararası Adalet Divanı'na gönderildiğini kaydeden Mustafa, "İnanıyoruz ki bu boşuna gitmeyecek ve ceza alacaktır İsrail" ifadesini kullandı.Mustafa, İsrail'in, sivil halkı hedef alabileceğinin düşünülüp düşünülmediğine yönelik soru üzerine, "Filistin'in yaptığının saldırıdan ziyade kendini savunmak olduğunu" ifade etti.Büyükelçi Mustafa, "Biz, 7 Ekim'den önce huzur içinde yaşamıyorduk ki şimdi Hamas’ı suçlayalım. Her gün şehit veriyorduk. İsrail, her gün Mescid-i Aksa'yı hedef alıyordu" diye konuştu.

SON HABERLER

