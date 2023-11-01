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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü.İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti

00:57 01.11.2023
© AA / Stringerİsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 25. gününde de devam ediyor.Cebaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 25. gününde de devam ediyor.Cebaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA / Stringer
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi. İsrail, bölgede Kassam Tugaylarının üst düzey yetkilisini öldürdüğünü savundu
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.
Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü.
İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
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