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Binali Yıldırım: ABD'nin bölge üzerinde ciddi planları var
Binali Yıldırım: ABD'nin bölge üzerinde ciddi planları var
Eski TBMM Başkanı Yıldırım, ABD'nin bölgeye getirdiği iki uçak gemisini hatırlatarak, "Gazze'ye karşı mı getirdi ABD. Elbette ki değil. Bölge üzerinde ciddi... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
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Eski TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı. Binali Yıldırım, program öncesinde Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binasının ve Hukuk Fakültesinin açılış törenini gerçekleştirdi. 'Batı'nın iki yüzlülüğüne ne yazık ki bir kez daha şahit oluyoruz' İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:'2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar'Yahudilere geçmiş zamanda sadece Osmanlı'nın kucak açtığını belirten Binali Yıldırım, "Yahudilere baktığımız zaman 2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar. Bulundukları her yerde zulüm gördüler. En büyük zulüm ve baskıyı İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Polonya'da, kurulan kamplarda gördüler. Orada polikof diye anılan ve gaz odalarında Yahudiler katledildi. Bunlara kucak açan Osmanlı Devleti oldu. Hiçbir zaman Müslümanların yaşadıkları ülkede hiçbir Yahudi veya başka dinden zulüm gören, soykırımına uğrayan hiçbir millet yok. Elhamdülillah tarihimiz bu kadar iftihar edeceğimiz hiç başımızı öne eğdirmeyecek geçmişe sahip" dedi.'İsrail'in buradaki amacı işi kökten çözmek' İsrail'in kurulduğu günden bu yana, Filistin'in topraklarını büyük ölçüde işgal ettiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor' Binali Yıldırım, İsrail'in kural ve hukuk tanımadan Gazze’ye saldırdığının altını çizerek, "İsrail, bu hedefi gerçekleştirmek için hiçbir uluslararası kurala, hukuka riayet etmeden saldırılarını sürdürüyor. Savaş kötüdür ama savaşın da bir hukuku vardır. Ne yazık ki İsrail savaş hukukuna da göz ardı ediyor. Savaş hukukunda hastanelere saldırmak yok, insanlara, sivillere saldırmak yok. Askeri hedefler dışında hiçbir yere zarar vermek olmamasına rağmen maalesef İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor" dedi. 'Şartsız, koşulsuz destek veren Amerika'dır'Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:
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Binali Yıldırım: ABD'nin bölge üzerinde ciddi planları var

19:52 31.10.2023
© İHA / ENES ÖZKAN-Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© İHA / ENES ÖZKAN-
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Eski TBMM Başkanı Yıldırım, ABD'nin bölgeye getirdiği iki uçak gemisini hatırlatarak, "Gazze'ye karşı mı getirdi ABD. Elbette ki değil. Bölge üzerinde ciddi planları var" dedi.
Eski TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı.
Binali Yıldırım, program öncesinde Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binasının ve Hukuk Fakültesinin açılış törenini gerçekleştirdi.

'Batı'nın iki yüzlülüğüne ne yazık ki bir kez daha şahit oluyoruz'

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Şimdi önümüzde kanayan bir yara var. O da İsrail-Filistin savaşı. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya'da da bu savaş var. Bu iki savaşta da vekalet savaşı yapılıyor. Arkada süper devletler var. Güçlü devletler var. Bir tarafı destekliyor, bir tarafı desteklemiyor. Ukrayna'da malum Batı Amerika Ukrayna yanında, Rusya tek başına. İsrail'in yanında Amerika var, Avrupa ülkelerinin tamamı var. Maalesef Arap alemi ve Müslüman ülkelerde böyle bir organizasyon ne yazık ki oluşmadı. Şimdi oradaki çifte standardı hep gördük. Ukrayna Savaşı'nda, Rusya Savaşı'nda 'Çocuklar ölmesin, siviller ölmesin’ diye bas bas bağıranlar. Gazze'de her on dakikada bir çocuk ölüyor kadınlar, siviller, masum insanlar ölüyor. ‘Olur canım savaştır. Ne yapalım?’ deyip geçiştiriyorlar. Burada da Batı'nın iki yüzlülüğünü ne yazık ki bir kez daha şahit oluyoruz."

'2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar'

Yahudilere geçmiş zamanda sadece Osmanlı'nın kucak açtığını belirten Binali Yıldırım, "Yahudilere baktığımız zaman 2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar. Bulundukları her yerde zulüm gördüler. En büyük zulüm ve baskıyı İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Polonya'da, kurulan kamplarda gördüler. Orada polikof diye anılan ve gaz odalarında Yahudiler katledildi. Bunlara kucak açan Osmanlı Devleti oldu. Hiçbir zaman Müslümanların yaşadıkları ülkede hiçbir Yahudi veya başka dinden zulüm gören, soykırımına uğrayan hiçbir millet yok. Elhamdülillah tarihimiz bu kadar iftihar edeceğimiz hiç başımızı öne eğdirmeyecek geçmişe sahip" dedi.

'İsrail'in buradaki amacı işi kökten çözmek'

İsrail'in kurulduğu günden bu yana, Filistin'in topraklarını büyük ölçüde işgal ettiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Normal şartlarda geçmişte trajedileri olan milletin daha merhametli, daha vicdanlı, daha hoşgörülüsü olması beklenir. Ancak İsrail'e baktığımızda geçmişte kendilerine yapılandan ders almış olmadıklarını görüyoruz. Eğer almış olsalardı, Gazze’de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, bölgede bu mezalimi, bu soykırımı elbette yapmazlardı. Filistin devleti kurulduğunda yüz ölçümü 28 bin 165 bin kilometre. Ama bugüne geldiğimizde ne yazık ki o gün Filistinlilerin yüzde 44, İsrail'in yüzde 66 orana sahip olduğu toprak miktarında bugün ne yazık ki Filistin'den sadece yüzde 13 toprakları kaldı. Gazze de elden gidince daha da azalacak. Yani iki devletli çözüm. Bütün dünyanın kabul etmesine rağmen İsrail'in bunu uygulamadığı için hayata geçmiyor. İsrail'in buradaki amacı işi kökten çözmek. Filistinlilerin yaşadığı bütün topraklara çökmek suretiyle fiilen bağımsız Filistin devletini işlemez hale getirmek. Devlet olmanın şartı vatan olmasıdır. Toprak olmasıdır. Toprağınız yoksa devletten söz edemezsiniz"

'İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor'

Binali Yıldırım, İsrail'in kural ve hukuk tanımadan Gazze’ye saldırdığının altını çizerek, "İsrail, bu hedefi gerçekleştirmek için hiçbir uluslararası kurala, hukuka riayet etmeden saldırılarını sürdürüyor. Savaş kötüdür ama savaşın da bir hukuku vardır. Ne yazık ki İsrail savaş hukukuna da göz ardı ediyor. Savaş hukukunda hastanelere saldırmak yok, insanlara, sivillere saldırmak yok. Askeri hedefler dışında hiçbir yere zarar vermek olmamasına rağmen maalesef İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor" dedi.

'Şartsız, koşulsuz destek veren Amerika'dır'

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:
"6-7 Nisan'da, Filistin topraklarına saldırı oldu. İsrail, 'Hamas’ı yok edeceğiz' diye bütün Filistin'i yok etmek için orantısız bir güç kullanıyor. Asıl dünyanın buna sessiz kalması çok daha vahim bir durum. Bunun doğrudan sorumlusu İsrail tek başına değil. Aynı zamanda ona şartsız, koşulsuz destek veren Amerika'dır. İki tane uçak gemisinin, nükleer denizaltıları, birçok gemisi yani dünyanın savaş aparatını Gazze'ye karşı mı getirdi? Amerika Birleşik Devletleri. Elbette ki değil. Bölge üzerinde ciddi planları var. Bu plana karşı Türkiye olarak çok daha tetikte olmamız gerektiğini bu vesileyle sizlerle paylaşıyorum"
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