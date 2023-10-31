https://sputniknews.com.tr/20231031/binali-yildirim-abdnin-bolge-uzerinde-ciddi-planlari-var-1076934569.html

Binali Yıldırım: ABD'nin bölge üzerinde ciddi planları var

Binali Yıldırım: ABD'nin bölge üzerinde ciddi planları var

Eski TBMM Başkanı Yıldırım, ABD'nin bölgeye getirdiği iki uçak gemisini hatırlatarak, "Gazze'ye karşı mı getirdi ABD. Elbette ki değil. Bölge üzerinde ciddi... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T19:52+0300

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Eski TBMM Başkanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı. Binali Yıldırım, program öncesinde Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Binasının ve Hukuk Fakültesinin açılış törenini gerçekleştirdi. 'Batı'nın iki yüzlülüğüne ne yazık ki bir kez daha şahit oluyoruz' İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:'2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar'Yahudilere geçmiş zamanda sadece Osmanlı'nın kucak açtığını belirten Binali Yıldırım, "Yahudilere baktığımız zaman 2 bin 500 yıl vatansız yaşadılar. Bulundukları her yerde zulüm gördüler. En büyük zulüm ve baskıyı İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, Polonya'da, kurulan kamplarda gördüler. Orada polikof diye anılan ve gaz odalarında Yahudiler katledildi. Bunlara kucak açan Osmanlı Devleti oldu. Hiçbir zaman Müslümanların yaşadıkları ülkede hiçbir Yahudi veya başka dinden zulüm gören, soykırımına uğrayan hiçbir millet yok. Elhamdülillah tarihimiz bu kadar iftihar edeceğimiz hiç başımızı öne eğdirmeyecek geçmişe sahip" dedi.'İsrail'in buradaki amacı işi kökten çözmek' İsrail'in kurulduğu günden bu yana, Filistin'in topraklarını büyük ölçüde işgal ettiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor' Binali Yıldırım, İsrail'in kural ve hukuk tanımadan Gazze’ye saldırdığının altını çizerek, "İsrail, bu hedefi gerçekleştirmek için hiçbir uluslararası kurala, hukuka riayet etmeden saldırılarını sürdürüyor. Savaş kötüdür ama savaşın da bir hukuku vardır. Ne yazık ki İsrail savaş hukukuna da göz ardı ediyor. Savaş hukukunda hastanelere saldırmak yok, insanlara, sivillere saldırmak yok. Askeri hedefler dışında hiçbir yere zarar vermek olmamasına rağmen maalesef İsrail bütün bunların gözünü kırpmadan yapıyor" dedi. 'Şartsız, koşulsuz destek veren Amerika'dır'Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

https://sputniknews.com.tr/20231031/abd-disisleri-bakanligi-fikir-ayriliklarimiza-ragmen-turkiye-degerli-bir-nato-muttefiki-1076904593.html

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