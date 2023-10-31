https://sputniknews.com.tr/20231031/abd-disisleri-bakanligi-fikir-ayriliklarimiza-ragmen-turkiye-degerli-bir-nato-muttefiki-1076904593.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye değerli bir NATO müttefiki

ABD Dışişleri Bakanlığı: Fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye değerli bir NATO müttefiki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamalarının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrılara... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T02:38+0300

2023-10-31T02:38+0300

2023-10-31T02:38+0300

dünya

nato

abd

abd

matthew miller

recep tayyip erdoğan

hamas

hamas

nato zirvesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075484914_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_675eb36e7c1b9fddc493e05e3636c616.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrılara ilişkin soruya, "Bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.İttifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini de hatırlattı.Miller, "NATO'nun güçlendirilmesi için onlarla (Türkiye) çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullanarak, söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç'in NATO'ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye'yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına ilişkin, "Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın "terör örgütü olmadığını" ifade etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'nin üyeliğini "ciddi olarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231025/israilden-erdoganin-hamas-teror-orgutu-degildir-sozlerine-sert-yanit-1076720803.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, abd, abd, matthew miller, recep tayyip erdoğan, hamas, hamas, nato zirvesi