https://sputniknews.com.tr/20231030/iran-genelkurmay-baskani-bageriden-gazzedeki-yeralti-tunellerine-iliskin-aciklama-1076883068.html

İran Genelkurmay Başkanı Bageri'den Gazze'deki yeraltı tünellerine ilişkin açıklama

İran Genelkurmay Başkanı Bageri'den Gazze'deki yeraltı tünellerine ilişkin açıklama

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri, Gazze'deki yeraltı tünellerinde arabayla yolculuk yapılabildiğini söyledi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T14:27+0300

2023-10-30T14:27+0300

2023-10-30T14:27+0300

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gazze

gazze şeridi

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tünel

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İran merkezli Tasnim haber ajansına demeç veren Bageri, Hamas hareketinin Gazze Şeridi'nde 400 kilometreden daha uzun tüneller inşa ettiği anlattı.Hamas üyelerinin bazen tünelde araba veya motorsiklet kullandığını kaydeden Bageri, "Tünellerin bir ucu Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki dikenli tellerin arkasında, diğer ucu da Gazze Şeridi'nde" dedi.Ayrıca Hamas savaşçılarının dayanıklılığının nedenlerinden birinin pasif savunma konularına dikkat etmeleri olduğunu kaydeden Bageri, İsrail-Filistin geriliminin çözümü için tek adil barış teklifinin İran'ın sunduğu referandum önerisi olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/hamasin-labirenti-israil-ordusunun-kabusu-olan-gazze-altindaki-tunel-agi-hakkinda-neler-biliniyor-1076555575.html

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israil

gazze

gazze şeridi

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