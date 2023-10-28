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Hamas'ın siyasi büro üyesi Merzuk: BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararını uygulamaya hazırız
Hamas'ın siyasi büro üyesi Merzuk: BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararını uygulamaya hazırız
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, hareketin dün Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararının uygulanmasıyla İsrail ile ateşkese hazır... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, BM kararına ilişkin Sputnik'e verdiği demeçte, "Biz kesinlikle ateşkes ve BM Genel Kurulu kararının uygulanması çağrısında bulunduk ve bu karara sadece 4 ülke itiraz etti" açıklamasında bulundu.Hamas'ın BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararını uygulamaya hazır olduğunu belirten Merzuk, İsrail ile doğrudan müzakere yapılması hususuna ilişkin ise şunları söyledi: "Hayır. İsrail işgalci ve terörist güçtür. Biz onlarla doğrudan muhatap değiliz."Musa Ebu Merzuk, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli bombalamanın İsrail'in Şeridi'ndeki nüfusu yerinden etme planının bir parçası olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Açıklamalarını sürdüren Merzuk açıklamasında, "Bunun kara harekatı başlangıcı olmadığını, askeri operasyon olduğunu söylüyorlar. Başarılı olurlarsa devam edecekler, başarısız olurlarsa bunun kara harekatı olmadığını söyleyecekler. Zira onlar 7 Ekim'deki gibi bir yenilgiye bir daha dayanamazlar" cümlesine yer verdi.'Rusya'nın bizimle İsrail arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz'Ebu Merzuk, Filistin-İsrail krizinin çözümünde Rusya'nın arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, BM'de reddin İsrail'den geldiğini ve İsrail'in Washington ile birlikte arabuluculuğun Katar-Mısır olmasını istediğini vurguladı. Merzuk, "Rusya'nın bizimle İsrail arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Rusya'nın talebine başından beri yanıt vermediler ve arabulucunun her iki tarafça da kabul edilebilir olması gerekiyor" dedi.Katar'ın topraklarındaki Hamas liderlerinin varlığını yeniden değerlendirdiği yönündeki haberlere ilişkin Ebu Merzuk, "Kimse bizden ayrılmamızı istemedi ve Katar'daki varlığımız Amerika'nın Katar'dan bir talebidir" sözlerine yer verdi.Ebu Merzuk, Hamas'ın Gazze'ye yönelik bombalama sonucu öldürülen İsrailli tutukluların naaşlarını teslim etmeye hazır olduğunu doğrulayarak, "Bütün bu kurbanlar için üzgünüz. Öldürülmelerini istemiyoruz. Ateşkes sağlansın ki herkes ailelerine dönebilsin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/hamas-rusya-8-rus-rehinenin-listesini-teslim-etti-birakmaya-haziriz-1076818302.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, musa ebu merzuk, hamas, ateşkes

Hamas'ın siyasi büro üyesi Merzuk: BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararını uygulamaya hazırız

17:01 28.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSGazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir
Gazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, hareketin dün Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararının uygulanmasıyla İsrail ile ateşkese hazır olduğunu ifade etti.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, BM kararına ilişkin Sputnik'e verdiği demeçte, "Biz kesinlikle ateşkes ve BM Genel Kurulu kararının uygulanması çağrısında bulunduk ve bu karara sadece 4 ülke itiraz etti" açıklamasında bulundu.
Hamas'ın BM Genel Kurulu'nun ateşkes kararını uygulamaya hazır olduğunu belirten Merzuk, İsrail ile doğrudan müzakere yapılması hususuna ilişkin ise şunları söyledi: "Hayır. İsrail işgalci ve terörist güçtür. Biz onlarla doğrudan muhatap değiliz."
Musa Ebu Merzuk, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli bombalamanın İsrail'in Şeridi'ndeki nüfusu yerinden etme planının bir parçası olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu saldırılar, İsrail'in Filistin halkını yerinden etme ve yok etme yönündeki şeytani planının bir parçasıdır ve bunlar, barış görüşmelerine varılması ve mahkumların değişimine yönelik mesajlardan ziyade savaş suçlarıdır.
Açıklamalarını sürdüren Merzuk açıklamasında, "Bunun kara harekatı başlangıcı olmadığını, askeri operasyon olduğunu söylüyorlar. Başarılı olurlarsa devam edecekler, başarısız olurlarsa bunun kara harekatı olmadığını söyleyecekler. Zira onlar 7 Ekim'deki gibi bir yenilgiye bir daha dayanamazlar" cümlesine yer verdi.

'Rusya'nın bizimle İsrail arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Ebu Merzuk, Filistin-İsrail krizinin çözümünde Rusya'nın arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, BM'de reddin İsrail'den geldiğini ve İsrail'in Washington ile birlikte arabuluculuğun Katar-Mısır olmasını istediğini vurguladı. Merzuk, "Rusya'nın bizimle İsrail arasında arabuluculuk yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Rusya'nın talebine başından beri yanıt vermediler ve arabulucunun her iki tarafça da kabul edilebilir olması gerekiyor" dedi.
Katar'ın topraklarındaki Hamas liderlerinin varlığını yeniden değerlendirdiği yönündeki haberlere ilişkin Ebu Merzuk, "Kimse bizden ayrılmamızı istemedi ve Katar'daki varlığımız Amerika'nın Katar'dan bir talebidir" sözlerine yer verdi.
Ebu Merzuk, Hamas'ın Gazze'ye yönelik bombalama sonucu öldürülen İsrailli tutukluların naaşlarını teslim etmeye hazır olduğunu doğrulayarak, "Bütün bu kurbanlar için üzgünüz. Öldürülmelerini istemiyoruz. Ateşkes sağlansın ki herkes ailelerine dönebilsin" dedi.
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