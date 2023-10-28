https://sputniknews.com.tr/20231028/hamas-rusya-8-rus-rehinenin-listesini-teslim-etti-birakmaya-haziriz-1076818302.html
Hamas: Rusya, 8 Rus rehinenin listesini teslim etti, bırakmaya hazırız
Hamas: Rusya, 8 Rus rehinenin listesini teslim etti, bırakmaya hazırız
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ellerindeki rus rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T15:53+0300
2023-10-28T15:53+0300
2023-10-28T15:53+0300
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Sputnik’e demecinde Hamas'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan rehineler arasında olabilecek Rusların listesini aldığını, onları aradığını ve serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi.Merzuk, "Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan çifte vatandaşlığa sahip vatandaşların listesini aldık. Bu listeyi çok önemsiyoruz ve dikkatle ele alacağız çünkü Rusya'yı en yakın dostumuz olarak görüyoruz" dedi.Listede toplam sekiz isim olduğunu belirten Merzuk, "Rehine olarak alınan ve Gazze'ye götürülen sivillere misafir muamelesi yapıyoruz. Şu anda listedeki insanları arıyoruz. Zor ama arıyoruz. Bulduğumuz anda da serbest bırakacağız. Mevcut durumdan kaynaklanan zorluklara rağmen” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231027/hamas-ateskes-olmadan-rehineleri-serbest-birakmayacagiz-1076781538.html
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hamas, rehine, rehine krizi, israil, israil-filistin, rusya, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
hamas, rehine, rehine krizi, israil, israil-filistin, rusya, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
Hamas: Rusya, 8 Rus rehinenin listesini teslim etti, bırakmaya hazırız
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, ellerindeki rus rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Sputnik’e demecinde Hamas'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan rehineler arasında olabilecek Rusların listesini aldığını, onları aradığını ve serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi.
Merzuk, "Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan çifte vatandaşlığa sahip vatandaşların listesini aldık. Bu listeyi çok önemsiyoruz ve dikkatle ele alacağız çünkü Rusya'yı en yakın dostumuz olarak görüyoruz" dedi.
Listede toplam sekiz isim olduğunu belirten Merzuk, "Rehine olarak alınan ve Gazze'ye götürülen sivillere misafir muamelesi yapıyoruz. Şu anda listedeki insanları arıyoruz. Zor ama arıyoruz. Bulduğumuz anda da serbest bırakacağız. Mevcut durumdan kaynaklanan zorluklara rağmen” diye konuştu.