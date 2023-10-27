https://sputniknews.com.tr/20231027/hamas-ateskes-olmadan-rehineleri-serbest-birakmayacagiz-1076781538.html

Hamas: Ateşkes olmadan rehineleri serbest bırakmayacağız

Hamas: Ateşkes olmadan rehineleri serbest bırakmayacağız

Hamas, ateşkes üzerinde anlaşmaya varılana kadar rehineleri serbest bırakmayacağını açıkladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T11:40+0300

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26 Ekim'de Moskova'ya giden Hamas delegasyonunun temsilcisi Ebu Hamid, Hamas'ın çatışmaların ilk günlerinden bu yana "sivil tutukluları" serbest bırakma niyeti olduğunu ifade etti.Hamas Temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ebu Hamid, rehinelerin serbest bırakılması için sakin bir ortama ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İsrail bombardımanı şu ana kadar 50 tutuklunun ölümüne neden oldu" diye ekledi.Ebu Hamid ayrıca Moskova ziyareti sırasında Hamas heyetinin "Rusya'ya 7 Ekim saldırısının nedenlerine ilişkin bir genel bir tablo" sunduğunu açıkladı. Temsilci açıklamasında ayrıca şunları zikretti:Buna ek olarak ABD ve İsrail ateşkesin 'ancak ve ancak' rehinelerin serbest bırakılmasının ardından yapılabileceğini açıklamıştı.26 Ekim'de bir Hamas heyeti Moskova'yı ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231026/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hamas-israilli-esirleri-serbest-birakmaya-hazir-1076769369.html

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