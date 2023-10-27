https://sputniknews.com.tr/20231027/hamas-ateskes-olmadan-rehineleri-serbest-birakmayacagiz-1076781538.html
Hamas: Ateşkes olmadan rehineleri serbest bırakmayacağız
Hamas: Ateşkes olmadan rehineleri serbest bırakmayacağız
Hamas, ateşkes üzerinde anlaşmaya varılana kadar rehineleri serbest bırakmayacağını açıkladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T11:40+0300
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26 Ekim'de Moskova'ya giden Hamas delegasyonunun temsilcisi Ebu Hamid, Hamas'ın çatışmaların ilk günlerinden bu yana "sivil tutukluları" serbest bırakma niyeti olduğunu ifade etti.Hamas Temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ebu Hamid, rehinelerin serbest bırakılması için sakin bir ortama ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İsrail bombardımanı şu ana kadar 50 tutuklunun ölümüne neden oldu" diye ekledi.Ebu Hamid ayrıca Moskova ziyareti sırasında Hamas heyetinin "Rusya'ya 7 Ekim saldırısının nedenlerine ilişkin bir genel bir tablo" sunduğunu açıkladı. Temsilci açıklamasında ayrıca şunları zikretti:Buna ek olarak ABD ve İsrail ateşkesin 'ancak ve ancak' rehinelerin serbest bırakılmasının ardından yapılabileceğini açıklamıştı.26 Ekim'de bir Hamas heyeti Moskova'yı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hamas-israilli-esirleri-serbest-birakmaya-hazir-1076769369.html
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Hamas: Ateşkes olmadan rehineleri serbest bırakmayacağız
11:40 27.10.2023 (güncellendi: 12:07 27.10.2023) Abone ol
Hamas, ateşkes üzerinde anlaşmaya varılana kadar rehineleri serbest bırakmayacağını açıkladı.
26 Ekim'de Moskova'ya giden Hamas delegasyonunun temsilcisi Ebu Hamid, Hamas'ın çatışmaların ilk günlerinden bu yana "sivil tutukluları" serbest bırakma niyeti olduğunu ifade etti.
Hamas Temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yüzlerce vatandaş ve çeşitli Filistinli gruplardan onlarca militan, 1948'de işgal edilen topraklara girdiler. İsrail Gazze Tümeni'nin düşmesinden sonra çoğu sivil onlarca kişiyi esir aldılar ve onları Gazze Şeridi'nde bulup serbest bırakmak için zamana ihtiyacımız var.
Ebu Hamid, rehinelerin serbest bırakılması için sakin bir ortama ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "İsrail bombardımanı şu ana kadar 50 tutuklunun ölümüne neden oldu" diye ekledi.
Ebu Hamid ayrıca Moskova ziyareti sırasında Hamas heyetinin "Rusya'ya 7 Ekim saldırısının nedenlerine ilişkin bir genel bir tablo" sunduğunu açıkladı. Temsilci açıklamasında ayrıca şunları zikretti:
Rusya Federasyonu Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürmektedir. Çeşitli konularda kendileriyle istişare etmeye her zaman hazırız.
Buna ek olarak ABD ve İsrail ateşkesin 'ancak ve ancak' rehinelerin serbest bırakılmasının ardından yapılabileceğini açıklamıştı.
26 Ekim'de bir Hamas heyeti Moskova'yı ziyaret etmişti.