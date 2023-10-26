İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail'e 'soykırımcı' diyen Ecevit'in başına neler geldi?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hababam Sınıfı'nın 'Palamut Recep'i Radyo Sputnik'te
12:00
90 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
13:36
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Robot Sophia ile karanlık bir yerde baş başa kalsanız korkar mısınız?’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TGB: ABD ve İsrail’e 29 Ekim’de Ankara-Ulus’tan yanıt vereceğiz
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan İsrail’i değil Netanyahu’yu hedef aldı, o gidince ilişkiler kaldığı yerden devam eder’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada çip üretimi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail-Hamas çatışmasının 21. gününde yaşananlar
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
17:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
18:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231026/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hamas-israilli-esirleri-serbest-birakmaya-hazir-1076769369.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır
BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T20:58+0300
2023-10-26T21:18+0300
dünya
iran
hüseyin emir abdullahiyan
hamas
israil-filistin
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076769695_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_72fcfc3819220d0a04b05c08ab41e6b3.jpg
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısında konuştu.Filistin'deki sorunun yaklaşık 80 yıldır devam ettiğini ve mevcut durumun boyutlarının Filistinli direnişçilerle çatışma boyutuna indirgenmesinin 'büyük bir yalan' olduğunu söyleyen Abdullahiyan, şöyle devam etti:Sorunun çözümü için Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Filistin'de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.İsrail'in temelinin "saldırganlığa, işgale, suça, yalana ve aldatmaya dayandığını" söyleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:'Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır'Gazze'deki saldırıların soykırım ve savaş suçu olduğunu belirten Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze'de 7 bin sivilin İsrail tarafından öldürülmesini izlediğini hatta açıkça desteklediğini söyledi.İranlı Bakan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığına ve işgaline tepki olduğunu söyleyerek, silahlı direnişin Filistinlilerin hakkı olduğunu savundu.İran'ın Filistin-İsrail çatışmalarının yayılmasını istemediğini vurgulayan Abdullahiyan, şöyle konuştu:Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı Bakan "İran, Katar ve Türkiye ile birlikte bölgede barış ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır" dedi.Filistinli tutukluların serbest bırakılması için Katar ve Türkiye’yle birlikte çalışmaya hazırızAbdullahiyan, “Batı Asya’da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesinde daha büyük rol oynamaya hazırız. Bu bağlamda, Hamas liderleri, İsrail ordusuna mensup olmayan rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Ülkemiz de, Katar ve Türkiye ile birlikte bu önemli insani çalışmada üzerine düşen rolü oynamaya hazır. 6 bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılması da dünya toplumunun bir gereği ve sorumluluğu” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231026/bmden-gazze-icin-12-gun-uyarisi-bidendan--masumlarin-olduruldugune-eminim-cikisi-1076740288.html
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076769695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1acee4af12e5e1e5b3ff9c803067bf57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, israil-filistin, israil
iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, israil-filistin, israil

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır

20:58 26.10.2023 (güncellendi: 21:18 26.10.2023)
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Abone olTelegram
BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısında konuştu.
Filistin'deki sorunun yaklaşık 80 yıldır devam ettiğini ve mevcut durumun boyutlarının Filistinli direnişçilerle çatışma boyutuna indirgenmesinin 'büyük bir yalan' olduğunu söyleyen Abdullahiyan, şöyle devam etti:
"Uluslararası hukuk ilkeleri ve BM'nin yüzlerce kararına göre, Filistin topraklarının tamamı işgal altındaki topraklardır. Buna göre de Siyonist rejim (İsrail) Filistin topraklarında saldırgan ve işgalci kabul edilmektedir."
Sorunun çözümü için Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Filistin'de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.
İsrail'in temelinin "saldırganlığa, işgale, suça, yalana ve aldatmaya dayandığını" söyleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu rejim bugüne kadar bölgede 20'den fazla savaş başlatmış, istisnasız tüm komşularını işgal etmiş ve bölge dışındaki birçok ülkeye saldırmıştır. Hala Filistin'in yanı sıra bazı Arap ülkelerinin topraklarını da işgal etmektedir."

'Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır'

Gazze'deki saldırıların soykırım ve savaş suçu olduğunu belirten Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze'de 7 bin sivilin İsrail tarafından öldürülmesini izlediğini hatta açıkça desteklediğini söyledi.
İranlı Bakan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığına ve işgaline tepki olduğunu söyleyerek, silahlı direnişin Filistinlilerin hakkı olduğunu savundu.
İran'ın Filistin-İsrail çatışmalarının yayılmasını istemediğini vurgulayan Abdullahiyan, şöyle konuştu:
"Şu anda Filistin'deki soykırımı yöneten Amerikalı devlet adamlarına açıkça söylüyorum ki bölgede savaşın yayılmasını istemiyoruz ancak Gazze'deki soykırım devam ederse ateşi durduramayacağız ve onlar (ABD) da bu ateşten kurtulamayacak. Savaşın genişlememesini isteyen Gazze'deki saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmalıdır."
Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı Bakan "İran, Katar ve Türkiye ile birlikte bölgede barış ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır" dedi.

Filistinli tutukluların serbest bırakılması için Katar ve Türkiye’yle birlikte çalışmaya hazırız

Abdullahiyan, “Batı Asya’da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesinde daha büyük rol oynamaya hazırız. Bu bağlamda, Hamas liderleri, İsrail ordusuna mensup olmayan rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Ülkemiz de, Katar ve Türkiye ile birlikte bu önemli insani çalışmada üzerine düşen rolü oynamaya hazır. 6 bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılması da dünya toplumunun bir gereği ve sorumluluğu” açıklamasında bulundu.
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
DÜNYA
İsrail: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak
Dün, 07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала