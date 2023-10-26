https://sputniknews.com.tr/20231026/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hamas-israilli-esirleri-serbest-birakmaya-hazir-1076769369.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır

BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T20:58+0300

2023-10-26T20:58+0300

2023-10-26T21:18+0300

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hüseyin emir abdullahiyan

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israil-filistin

israil

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'deki durum ile ilgili olağanüstü toplantısında konuştu.Filistin'deki sorunun yaklaşık 80 yıldır devam ettiğini ve mevcut durumun boyutlarının Filistinli direnişçilerle çatışma boyutuna indirgenmesinin 'büyük bir yalan' olduğunu söyleyen Abdullahiyan, şöyle devam etti:Sorunun çözümü için Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Filistin'de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.İsrail'in temelinin "saldırganlığa, işgale, suça, yalana ve aldatmaya dayandığını" söyleyen Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:'Hamas, İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır'Gazze'deki saldırıların soykırım ve savaş suçu olduğunu belirten Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze'de 7 bin sivilin İsrail tarafından öldürülmesini izlediğini hatta açıkça desteklediğini söyledi.İranlı Bakan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığına ve işgaline tepki olduğunu söyleyerek, silahlı direnişin Filistinlilerin hakkı olduğunu savundu.İran'ın Filistin-İsrail çatışmalarının yayılmasını istemediğini vurgulayan Abdullahiyan, şöyle konuştu:Hamas liderlerinin, İsrail tarafından tutuklanan 6 bin Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini aktaran İranlı Bakan "İran, Katar ve Türkiye ile birlikte bölgede barış ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır" dedi.Filistinli tutukluların serbest bırakılması için Katar ve Türkiye’yle birlikte çalışmaya hazırızAbdullahiyan, “Batı Asya’da barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesinde daha büyük rol oynamaya hazırız. Bu bağlamda, Hamas liderleri, İsrail ordusuna mensup olmayan rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Ülkemiz de, Katar ve Türkiye ile birlikte bu önemli insani çalışmada üzerine düşen rolü oynamaya hazır. 6 bin Filistinli tutuklunun serbest bırakılması da dünya toplumunun bir gereği ve sorumluluğu” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231026/bmden-gazze-icin-12-gun-uyarisi-bidendan--masumlarin-olduruldugune-eminim-cikisi-1076740288.html

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