https://sputniknews.com.tr/20231103/cin-lideri-si-gazze-ve-ukraynada-taraflardan-birine-destek-vermek-tirmanmaya-yol-acar-1077042364.html

Çin lideri Şi: Gazze ve Ukrayna’da taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar

Çin lideri Şi: Gazze ve Ukrayna’da taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin-İsrail çatışması veya Ukrayna krizinde taraflardan sadece birine destek vererek diğer tarafın meşru taleplerini göz... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T18:27+0300

2023-11-03T18:27+0300

2023-11-03T18:28+0300

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Çin lideri Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, “Filistin-İsrail çatışması olsun veya Ukrayna krizi olsun, sorunu kökünden çözmek için güvenlik konularını daha da derinlemesine düşünmemiz, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik konseptine bağlı kalmamız ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yardımcı olmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.Şi, “Diğer ülkelerin güvenlik alanını daraltmak, çatışan taraflardan sadece birine destek vererek diğer tarafın meşru taleplerini göz ardı etmek bölgesel dengesizliğe, çatışmaların büyümesine ve tırmanmasına yol açar” diye kaydetti.‘Çin ve Avrupa çatışmaları çözmeye bağlı olmalı’Çin lideri, “Çin ve Avrupa çatışmaları çözmeye, gerilimleri azaltmaya ve bölgesel barış ve güvenliğe destek verme yönünde olumlu rol oynamalı” dedi.Öte yandan Olaf Scholz, Almanya’nın Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu anlatarak Çin’le yakın işbirliği umudunu dile getirdi.

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