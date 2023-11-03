https://sputniknews.com.tr/20231103/cin-lideri-si-gazze-ve-ukraynada-taraflardan-birine-destek-vermek-tirmanmaya-yol-acar-1077042364.html
Çin lideri Şi: Gazze ve Ukrayna’da taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
Çin lideri Şi: Gazze ve Ukrayna’da taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin-İsrail çatışması veya Ukrayna krizinde taraflardan sadece birine destek vererek diğer tarafın meşru taleplerini göz... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T18:27+0300
2023-11-03T18:27+0300
2023-11-03T18:28+0300
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Çin lideri Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, “Filistin-İsrail çatışması olsun veya Ukrayna krizi olsun, sorunu kökünden çözmek için güvenlik konularını daha da derinlemesine düşünmemiz, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik konseptine bağlı kalmamız ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yardımcı olmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.Şi, “Diğer ülkelerin güvenlik alanını daraltmak, çatışan taraflardan sadece birine destek vererek diğer tarafın meşru taleplerini göz ardı etmek bölgesel dengesizliğe, çatışmaların büyümesine ve tırmanmasına yol açar” diye kaydetti.‘Çin ve Avrupa çatışmaları çözmeye bağlı olmalı’Çin lideri, “Çin ve Avrupa çatışmaları çözmeye, gerilimleri azaltmaya ve bölgesel barış ve güvenliğe destek verme yönünde olumlu rol oynamalı” dedi.Öte yandan Olaf Scholz, Almanya’nın Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu anlatarak Çin’le yakın işbirliği umudunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231102/cin-ve-abd-silahlarin-kontrolu-ile-ilgili-istisarelerde-bulunacak-1076999256.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, almanya, olaf scholz, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
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Çin lideri Şi: Gazze ve Ukrayna’da taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
18:27 03.11.2023 (güncellendi: 18:28 03.11.2023) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin-İsrail çatışması veya Ukrayna krizinde taraflardan sadece birine destek vererek diğer tarafın meşru taleplerini göz ardı etmenin çatışmaların büyümesine ve tırmanmasına yol açtığını belirtti.
Çin lideri Şi Cinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, “Filistin-İsrail çatışması olsun veya Ukrayna krizi olsun, sorunu kökünden çözmek için güvenlik konularını daha da derinlemesine düşünmemiz, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik konseptine bağlı kalmamız ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yardımcı olmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.
Şi, “Diğer ülkelerin güvenlik alanını daraltmak, çatışan taraflardan sadece birine destek vererek diğer tarafın meşru taleplerini göz ardı etmek bölgesel dengesizliğe, çatışmaların büyümesine ve tırmanmasına yol açar” diye kaydetti.
‘Çin ve Avrupa çatışmaları çözmeye bağlı olmalı’
Çin lideri, “Çin ve Avrupa çatışmaları çözmeye, gerilimleri azaltmaya ve bölgesel barış ve güvenliğe destek verme yönünde olumlu rol oynamalı” dedi.
Öte yandan Olaf Scholz, Almanya’nın Filistin-İsrail çatışması ve Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu anlatarak Çin’le yakın işbirliği umudunu dile getirdi.