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Çin ve ABD silahların kontrolü ile ilgili istişarelerde bulunacak
Çin ve ABD silahların kontrolü ile ilgili istişarelerde bulunacak
Çinli ve ABD’li yetkililerin Washington’da bir araya gelerek silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda istişarede bulunacağı... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T20:42+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, basın toplantısında yaptığı açıklamada Çinli ve ABD’li yetkililerin Washington’da bir araya gelerek silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda istişarede bulunacağını belirtti.“Çin ve ABD, önümüzdeki hafta Washington'da silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında istişarelerde bulunacak” diyen Vang, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ABD'ye yaptığı son ziyareti sırasında, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil olmak üzere tarafların yakın gelecekte bir dizi istişarelerde bulunma konusunda mutabakata vardığını kaydetti.Çinli diplomat, “Çin, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında dünyanın önde gelen ülkeleriyle yakın temaslarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.Çin heyetine Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı’nın başkanlık edeceğine dikkat çeken Vang, “Çin ve ABD, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere çok çeşitli konularda diyalog ve etkileşim içinde olacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-baskani-biden-ile-cin-devlet-baskani-si-bir-araya-gelecek-1076968418.html
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çin, abd, vang yi, şi cinping, joe biden, çok kutuplu dünya
çin, abd, vang yi, şi cinping, joe biden, çok kutuplu dünya

Çin ve ABD silahların kontrolü ile ilgili istişarelerde bulunacak

20:42 02.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINÇin ABD bayrak
Çin ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Çinli ve ABD’li yetkililerin Washington’da bir araya gelerek silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda istişarede bulunacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, basın toplantısında yaptığı açıklamada Çinli ve ABD’li yetkililerin Washington’da bir araya gelerek silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda istişarede bulunacağını belirtti.
Çin ve ABD, önümüzdeki hafta Washington'da silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında istişarelerde bulunacak” diyen Vang, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ABD'ye yaptığı son ziyareti sırasında, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil olmak üzere tarafların yakın gelecekte bir dizi istişarelerde bulunma konusunda mutabakata vardığını kaydetti.
Çinli diplomat, “Çin, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında dünyanın önde gelen ülkeleriyle yakın temaslarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Çin heyetine Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı’nın başkanlık edeceğine dikkat çeken Vang, “Çin ve ABD, silahların kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere çok çeşitli konularda diyalog ve etkileşim içinde olacak” ifadelerini kullandı.
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