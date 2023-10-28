https://sputniknews.com.tr/20231028/cin-disisleri-bakani-abdde-ikili-iliskilerdeki-en-buyuk-zorluk-tayvanin-bagimsizligi-konusu-1076813728.html

Çin Dışişleri Bakanı ABD'de: İkili ilişkilerdeki en büyük zorluk 'Tayvan'ın bağımsızlığı' konusu

Çin Dışişleri Bakanı ABD'de: İkili ilişkilerdeki en büyük zorluk 'Tayvan'ın bağımsızlığı' konusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Washington’da bir araya geldi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T15:07+0300

2023-10-28T15:07+0300

2023-10-28T15:25+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

çin komünist partisi (çkp)

wang yi

jake sullivan

abd-çin ilişkileri

tayvan

tayvan boğazı

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Söz konusu görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra, Filistin-İsrail çatışmaları gibi uluslararası ve bölgesel sorunların ele alındığı açıklandı.Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, Çin-ABD ilişkilerinin önündeki en büyük engelin 'Tayvan'ın bağımsızlığı' olduğunun altını çizdi. Wang Yi'nin, Sullivan'a 'Tayvan'ın bağımsızlığının' Tayvan Boğazları'nda barış ve istikrara yönelik en ciddi tehdit olduğunu ve buna kararlılıkla karşı çıkılması ve somut politika ve eylemlere yansıtılması gerektiğini söyledi.İki tarafın da San Francisco'da iki ülke liderleri arasında bir toplantı düzenlenmesi için çalışma konusunda mutabık kaldığı açıklandı.Wang Yi, ziyareti sırasında ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi.Çin Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a: Şi Cinping'in ilkelerine bağlı kalmalıyızWang Yi söz konusu görüşmede ABD Başkanı Biden'a ilişkilerin yeniden rayına oturmasına yardımcı olmak için ABD'yi ziyaret ettiğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada ziyaret sebebinin, Çin-ABD ilişkilerini bozulmadan istikrara kavuşturmak ve ilişkilerin en kısa sürede sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme yoluna dönmesini kolaylaştırmak amacıyla iki devlet başkanı tarafından varılan önemli mutabakatın etkin bir şekilde uygulanması konusunda ABD tarafıyla iletişim kurmak malsadıyla olduğunu dile getirdi.Çin Dışişleri Bakanı'nın Biden'a üç Çin-ABD ortak bildirisinin ikili ilişkilerin en önemli siyasi temelleri olduğunu ve bunların müdahale olmaksızın korunması gerektiğini de söyledi.Wang Yi açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:Wang, ayrıca bunun yalnızca iki ülkenin ve halkların temel çıkarlarını karşılamakla kalmadığını aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunun altını çizdi.ABD Başkanı Biden'ın da Çin ile ilişkilere önem veren tutumunu detaylandırdığı görüşmede, ABD'nin Çin ile iletişimi sürdürmeye ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmeye istekli olduğunu söylediği ifade edildi.Çin'den ABD'ye ilişkilerde 'olmazsa olmaz' şartlarıÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Çin-ABD ilişkilerinde 'beş olmazsa olmaz' çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanı Wang,iki tarafın iki devlet başkanı tarafından varılan ortak anlayışları sürdürmesi, ikili ilişkileri istikrara kavuşturması, iletişim kanallarını açık tutması, farklılıkları, anlaşmazlıkları ve sürtüşmeleri uygun şekilde yönetmesi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.Wang ayrıca açıklamasında, "Çin-ABD ilişkilerinde zaman zaman bazı sarsıcı sesler olacağını ancak bu olduğunda Çin bunu sakin bir şekilde ele alır. Zira biz neyin doğru neyin yanlış olduğunun kimin daha güçlü bir kola ya da daha yüksek bir sese sahip olduğuna göre değil, Çin-ABD üç ortak bildirisinin hükümleriyle tutarlı, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarıyla tutarlı ve zamanın iklimiyle uyumlu bir şekilde davranılıp davranılmadığına göre belirleneceği görüşündeyiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231015/cin-disisleri-bakanidan-filistin-aciklamasi-tarihsel-haksizliga-derhal-son-verilmeli-1076363718.html

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