https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-baskani-biden-ile-cin-devlet-baskani-si-bir-araya-gelecek-1076968418.html

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin kasım ortasında San Francisco'da... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T16:07+0300

2023-11-01T16:07+0300

2023-11-01T16:07+0300

dünya

çin halk cumhuriyeti

abd

joe biden

çin devlet başkanı şi cinping

tayvan

ortadoğu

beyaz saray

washington dc

san fransisco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076968049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e54fb3cf995e73075a9838b2fc2ac10.jpg

Jean-Pierre, iki liderin, ABD başkanlığında 11-17 Kasım tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan APEC Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya geleceğini bildirirken, görüşme tarihi ve saatinin henüz netleştirilmediğini de ekledi.Washington, 1989 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'nın girişimiyle oluşturulan Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü’nin San Francisco’daki zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ise davet etmedi.Vang Yi, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığı sinyali vermiştiÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington'daki temaslarında ABD ve Çin liderlerinin kasım ayında San Francisco şehrinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüşmesinin kolay bir süreç olmayacağını söylemişti.Washington'daki temaslarında ABD ve Çin liderlerinin kasım ayında San Francisco şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi'nde görüşmesi için anlayış birliğine vardığını ancak bunun kolay bir süreç olmayacağını bildiren Vang, "San Francisco yolu pürüzsüz değil, otonom sürüşe bel bağlayamayız" ifadesini kullanmıştı.Vang, San Francisco görüşmesinin gerçekleşebilmesi için taraftarın, iki lider arasında geçen yıl Bali'de G20 Zirvesi'nde varılan mutabakata geri dönerek, müdahalecilikten vazgeçmesi ve somut sonuçlar üretecek uzlaşmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılırken, Çin lideri katılmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/cin-disisleri-bakani-abdde-ikili-iliskilerdeki-en-buyuk-zorluk-tayvanin-bagimsizligi-konusu-1076813728.html

çin halk cumhuriyeti

abd

tayvan

washington dc

san fransisco

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin halk cumhuriyeti, abd, joe biden, çin devlet başkanı şi cinping, tayvan, ortadoğu, beyaz saray, washington dc, san fransisco, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)