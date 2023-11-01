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ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin kasım ortasında San Francisco'da... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T16:07+0300
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Jean-Pierre, iki liderin, ABD başkanlığında 11-17 Kasım tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan APEC Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya geleceğini bildirirken, görüşme tarihi ve saatinin henüz netleştirilmediğini de ekledi.Washington, 1989 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'nın girişimiyle oluşturulan Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü’nin San Francisco’daki zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ise davet etmedi.Vang Yi, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığı sinyali vermiştiÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington'daki temaslarında ABD ve Çin liderlerinin kasım ayında San Francisco şehrinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüşmesinin kolay bir süreç olmayacağını söylemişti.Washington'daki temaslarında ABD ve Çin liderlerinin kasım ayında San Francisco şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi'nde görüşmesi için anlayış birliğine vardığını ancak bunun kolay bir süreç olmayacağını bildiren Vang, "San Francisco yolu pürüzsüz değil, otonom sürüşe bel bağlayamayız" ifadesini kullanmıştı.Vang, San Francisco görüşmesinin gerçekleşebilmesi için taraftarın, iki lider arasında geçen yıl Bali'de G20 Zirvesi'nde varılan mutabakata geri dönerek, müdahalecilikten vazgeçmesi ve somut sonuçlar üretecek uzlaşmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılırken, Çin lideri katılmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/cin-disisleri-bakani-abdde-ikili-iliskilerdeki-en-buyuk-zorluk-tayvanin-bagimsizligi-konusu-1076813728.html
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çin halk cumhuriyeti, abd, joe biden, çin devlet başkanı şi cinping, tayvan, ortadoğu, beyaz saray, washington dc, san fransisco, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi bir araya gelecek

16:07 01.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden Çin lideri Şi Cinping
ABD Başkanı Joe Biden Çin lideri Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin kasım ortasında San Francisco'da yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Zirvesi’nde gerçekleşeceğini duyurdu.
Jean-Pierre, iki liderin, ABD başkanlığında 11-17 Kasım tarihleri arasında San Francisco'da düzenlenecek olan APEC Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya geleceğini bildirirken, görüşme tarihi ve saatinin henüz netleştirilmediğini de ekledi.
Washington, 1989 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'nın girişimiyle oluşturulan Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü’nin San Francisco’daki zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ise davet etmedi.

Vang Yi, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığı sinyali vermişti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Washington'daki temaslarında ABD ve Çin liderlerinin kasım ayında San Francisco şehrinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüşmesinin kolay bir süreç olmayacağını söylemişti.
Washington'daki temaslarında ABD ve Çin liderlerinin kasım ayında San Francisco şehrinde düzenlenecek APEC Zirvesi'nde görüşmesi için anlayış birliğine vardığını ancak bunun kolay bir süreç olmayacağını bildiren Vang, "San Francisco yolu pürüzsüz değil, otonom sürüşe bel bağlayamayız" ifadesini kullanmıştı.
Vang, San Francisco görüşmesinin gerçekleşebilmesi için taraftarın, iki lider arasında geçen yıl Bali'de G20 Zirvesi'nde varılan mutabakata geri dönerek, müdahalecilikten vazgeçmesi ve somut sonuçlar üretecek uzlaşmayı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılırken, Çin lideri katılmamıştı.
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