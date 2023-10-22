CANLI | İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çarşıyı bombaladı

İsrail-Filistin çatışmalarında Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Gazze Şeridi'ne "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi. İsrail, Gazze'den ayrılmayan sivilleri "teröristlerin işbirlikçisi" sayacak.
İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Gazze Şeridi'ne "ilk günündeki gibi tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini" söyledi.
Hamas ise, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını duyurdu.
Saldırılar gece boyu sürdü
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu bir çocuk, ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
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