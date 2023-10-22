https://sputniknews.com.tr/20231022/rus-disisleri-israilin-bombalamasi-sonucu-rusca-konusan-bir-ailenin-oldugu-haberleri-arastiriliyor-1076610632.html

Rus Dışişleri: İsrail’in bombalaması sonucu Rusça konuşan bir ailenin öldüğü haberleri araştırılıyor

Rus Dışişleri: İsrail’in bombalaması sonucu Rusça konuşan bir ailenin öldüğü haberleri araştırılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların medyada İsrail'in bombalaması sonucu Rusça konuşan bir ailenin ölümü ile ilgili çıkan haberleri araştırdıklarını... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T20:02+0300

2023-10-22T20:02+0300

2023-10-22T20:02+0300

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rusça

israil

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus diplomatların medyada İsrail'in bombalaması sonucu Rusça konuşan bir ailenin ölümü ile ilgili çıkan haberleri araştırdıkları, ilk bilgilere göre aile fertlerinin BDT ülkelerinden birinin vatandaşları olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.Açıklamada, “Rus diplomatlar şu anda İsrail'in (Gazze'nin merkezinde yer alan) Deir el-Balah yerleşimini bombalaması sonucu Rusça konuşan bir ailenin ölümü ile ilgili medyada çıkan haberleri araştırıyor. Bir kadının ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildiriliyor” ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231022/israil-ordusu-tankimiz-tesadufen-misira-ait-bir-karakola-ates-acti-1076610084.html

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rusça, israil, rusya dışişleri bakanlığı