https://sputniknews.com.tr/20231022/israil-ordusu-tankimiz-tesadufen-misira-ait-bir-karakola-ates-acti-1076610084.html
İsrail ordusu: Tankımız tesadüfen Mısır'a ait bir karakola ateş açtı
İsrail ordusu: Tankımız tesadüfen Mısır'a ait bir karakola ateş açtı
İsrail ordusu, bir tankının tesadüf eseri sınır bölgesinde yer alan Mısır’a ait bir karakola ateş açtığını, olayın soruşturulduğunu bildirdi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T19:04+0300
2023-10-22T19:04+0300
2023-10-22T19:04+0300
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israil
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idf
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İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Telegram kanalından yapılan açıklamada, tankının tesadüf eseri Mısır’ın sınırdaki bir karakoluna ateş açtığı, olayın soruşturulduğu belirtildi.Açıklamada, “Bir süre önce IDF’nin bir tankı tesadüfen ateş açtı ve Kerem Shalom bölgesinde sınırın yakınında bulunan Mısır’ın bir karakoluna isabet etti. Olay soruşturuluyor ve ayrıntılar belirlenmeye çalışılıyor. İsrail Savunma Güçleri, bu olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi” ifadelerine yer verildi.Olaylar nasıl başlamıştı?6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.
https://sputniknews.com.tr/20231022/israil-lubnanin-savasa-cekildigini-iddia-etti-1076598755.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, idf, israil ordusu (idf), hamas, tank, mısır, sisi, abdülffetah sisi
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, idf, israil ordusu (idf), hamas, tank, mısır, sisi, abdülffetah sisi
İsrail ordusu: Tankımız tesadüfen Mısır'a ait bir karakola ateş açtı
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İsrail ordusu, bir tankının tesadüf eseri sınır bölgesinde yer alan Mısır’a ait bir karakola ateş açtığını, olayın soruşturulduğunu bildirdi.
İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Telegram kanalından yapılan açıklamada, tankının tesadüf eseri Mısır’ın sınırdaki bir karakoluna ateş açtığı, olayın soruşturulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Bir süre önce IDF’nin bir tankı tesadüfen ateş açtı ve Kerem Shalom bölgesinde sınırın yakınında bulunan Mısır’ın bir karakoluna isabet etti. Olay soruşturuluyor ve ayrıntılar belirlenmeye çalışılıyor. İsrail Savunma Güçleri, bu olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi” ifadelerine yer verildi.
Olaylar nasıl başlamıştı?
6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.
Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.
Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.