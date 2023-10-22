https://sputniknews.com.tr/20231022/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-bolge-artik-barut-ficisi-1076609724.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Bölge artık barut fıçısı
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Bölge artık barut fıçısı
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek, “Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T18:40+0300
2023-10-22T18:40+0300
2023-10-22T18:41+0300
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenledi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere yönelik insani yardımların ulaştırılması değerlendirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile uluslararası ve bölgesel konularda fikir birliğine sahip olduklarını kaydeden Abdullahiyan, mevkidaşı ile Gazze’ye yönelik saldırılar ve yardım konularını konuştuklarını söyledi. Abdullahiyan, İsrail’in bölgede ABD’nin 'vekil gücü' olarak bulunduğunu belirterek, “ABD Başkanı Biden, Tel Aviv’e giderek Hamas bahanesiyle Gazze’de hastaneleri, camileri, kiliseleri ve sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail rejimine destek veriyor. Bu çok acı bir durum. Biden, Tel Aviv’de İsrail rejimine yüzlerce silah göndererek yardım edeceklerini açıklıyor. Bu, çok açık bir şekilde ABD’nin Filistinlilere karşı bir vekalet savaşı başlattığını gösteriyor” diye konuştu.Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak tanımlayarak, “Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırım devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.'İsrail ve ABD’yi uyarıyorum'İsrail saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısını yapan Abdullahiyan, “İsrail ve ABD’yi uyarıyorum, soykırıma ve savaş suçlarına devam ederlerse bölgede her an her şey olabilir ve durum kontrolden çıkabilir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/canli--israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampinda-carsiyi-bombaladi-1076593800.html
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Bölge artık barut fıçısı
18:40 22.10.2023 (güncellendi: 18:41 22.10.2023) Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirerek, “Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırımın devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’da Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere yönelik insani yardımların ulaştırılması değerlendirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile uluslararası ve bölgesel konularda fikir birliğine sahip olduklarını kaydeden Abdullahiyan, mevkidaşı ile Gazze’ye yönelik saldırılar ve yardım konularını konuştuklarını söyledi.
Abdullahiyan, İsrail’in bölgede ABD’nin 'vekil gücü' olarak bulunduğunu belirterek, “ABD Başkanı Biden, Tel Aviv’e giderek Hamas bahanesiyle Gazze’de hastaneleri, camileri, kiliseleri ve sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail rejimine destek veriyor. Bu çok acı bir durum. Biden, Tel Aviv’de İsrail rejimine yüzlerce silah göndererek yardım edeceklerini açıklıyor. Bu, çok açık bir şekilde ABD’nin Filistinlilere karşı bir vekalet savaşı başlattığını gösteriyor” diye konuştu.
Abdullahiyan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını 'soykırım' olarak tanımlayarak, “Buradan açıkça ilan ediyorum, bugün bölge artık barut fıçısına dönmüş durumda. Soykırım devam etmesi ve Gazze halkının göçe zorlanması gibi yanlış adımların hem bölge hem de savaş arayışında olanlar için acı sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.
'İsrail ve ABD’yi uyarıyorum'
İsrail saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede durumun kontrolden çıkacağı uyarısını yapan Abdullahiyan, “İsrail ve ABD’yi uyarıyorum, soykırıma ve savaş suçlarına devam ederlerse bölgede her an her şey olabilir ve durum kontrolden çıkabilir” dedi.