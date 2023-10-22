https://sputniknews.com.tr/20231022/gazzeye-yardim-icin-havalanan-cumhurbaskanligi-ucagi-misira-ulasti--1076610369.html

Gazze’ye yardım için havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır’a ulaştı

Gazze’ye yardım için havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır’a ulaştı

Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak Kahire'ye iniş yaptı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T19:49+0300

2023-10-22T19:49+0300

2023-10-22T20:19+0300

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dünya

insani yardım

uçak

mısır

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Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi

https://sputniknews.com.tr/20231022/israil-ordusu-tankimiz-tesadufen-misira-ait-bir-karakola-ates-acti-1076610084.html

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