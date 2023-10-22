https://sputniknews.com.tr/20231022/gazzeye-yardim-icin-havalanan-cumhurbaskanligi-ucagi-misira-ulasti--1076610369.html
Gazze’ye yardım için havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır’a ulaştı
Gazze’ye yardım için havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır’a ulaştı
Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak Kahire'ye iniş yaptı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T19:49+0300
2023-10-22T19:49+0300
2023-10-22T20:19+0300
gazze
dünya
insani yardım
uçak
mısır
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Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi
https://sputniknews.com.tr/20231022/israil-ordusu-tankimiz-tesadufen-misira-ait-bir-karakola-ates-acti-1076610084.html
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gazze, insani yardım, uçak, mısır
gazze, insani yardım, uçak, mısır
Gazze’ye yardım için havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır’a ulaştı
19:49 22.10.2023 (güncellendi: 20:19 22.10.2023) Abone ol
Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak Kahire'ye iniş yaptı.
Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.
Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi