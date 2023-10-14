https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-gazzede-savas-suclarini-gec-olmadan-durdurun-direnis-guclerinin-elleri-tetikte-1076331880.html

İran'dan İsrail'e uyarı: Savaş suçlarını geç olmadan durdurun, direniş güçlerinin elleri tetikte

İran'dan İsrail'e uyarı: Savaş suçlarını geç olmadan durdurun, direniş güçlerinin elleri tetikte

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği 'savaş suçlarını' geç olmadan durdurma uyarısında bulunarak İsrail'e karşı yeni... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T14:41+0300

2023-10-14T14:41+0300

2023-10-14T15:17+0300

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İran devlet televizyonuna göre Abdullahiyan, Irak, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan iki günlük bölge turunun sonunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.Şu an en önemli konunun İsrail'in savaş suçlarının durdurulması olduğunu belirten Abdullahiyan, "Savaş suçlarını durdurmaları konusunda uyarıyorum. Belki de bir sonraki saat her şey için geç olacak" dedi.Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Filistinli direniş grupları Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Abdullahiyan açıklamaında şu cümlelere yer verdi:Abdullahiyan, 'yeni cepheler açılmasına, savaşın genişlemesine veya ateşkese direniş güçlerinin karar vereceğini' belirterek "Siyonist rejimin savaş suçları devam ederse sıfır saat ilanı direniş hareketinin elindedir. Direniş güçlerinin elleri tetikte" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-israile-karsi-baska-cepheler-acilma-olasiligi-mevcut-1076325058.html

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