https://sputniknews.com.tr/20231009/37-yil-once-biden-israil-olmasaydi-da-abd-bolgede-bir-israil-yaratmak-zorunda-kalacakti--1076170230.html

37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı

37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı

Genç Joe Biden'ın 1986 yılında yaptığı bir konuşmadaki yorumları, sosyal medyada tekrardan popüler oldu. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T17:48+0300

2023-10-09T17:48+0300

2023-10-09T17:48+0300

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israil-filistin sorunu

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İsrail - Filistin çatışması yoğun bir şekilde devam ederken, Biden'ın Senatör yıllarında yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Genç Joe Biden, 1986 yılında yaptığı konuşmasında İsrail hakkında şunları diyor: İsrail - Filistin çatışması nasıl başladı?6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor. Şu ana kadar İsrail tarafında 800 kadar sivil ve asker öldüğü belirtilirken, Filistin’de ise 500 kadar kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Son durum olarak İsrail, Gazze Şeridi yoğun bir şekilde abluka altına almış durumda. İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına göre son 48 saatte 300 bin yedek asker seferber edildi ve Gazze’deki bütün elektrik, gıda, su gibi temel ihtiyaçlar kesildi. Çatışmalar farklı bölgelerde devam ederken, dünya ülkelerinin ‘çatışmayı durdurun’ çağrıları da bir yandan sürmekte.

https://sputniknews.com.tr/20231009/israilden-gazze-icin-tam-abluka-emri-1076161234.html

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joe biden, abd, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu