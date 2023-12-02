https://sputniknews.com.tr/20231202/israil-lubnanda-hizbullaha-ait-hedefleri-vurdugunu-duyurdu-1078014723.html
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait 'hedefleri' vurduğunu duyurdu
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait 'hedefleri' vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedefleri” vurduğunu açıkladı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T17:43+0300
2023-12-02T17:43+0300
2023-12-02T17:43+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
lübnan
hizbullah
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Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapıldığı belirtildi.Karşılık olarak atışların yapıldığı noktaların topçu saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.Bu saldırılarda 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 22 sivil de öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231107/hizbullahtan-israile-uyari-gazzedeki-saldirilari-genisletmenin-ciddi-sonuclari-olur-1077167689.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, lübnan, hizbullah
israil, israil-filistin, israil ordusu, lübnan, hizbullah
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait 'hedefleri' vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait “hedefleri” vurduğunu açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapıldığı belirtildi.
Karşılık olarak atışların yapıldığı noktaların topçu saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 22 sivil de öldürüldü.