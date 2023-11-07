https://sputniknews.com.tr/20231107/hizbullahtan-israile-uyari-gazzedeki-saldirilari-genisletmenin-ciddi-sonuclari-olur-1077167689.html
Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur
Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T21:33+0300
2023-11-07T21:33+0300
2023-11-07T21:33+0300
dünya
gazze şeridi
hizbullah
israil-filistin
israil
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Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, ABD merkezli NBC News’e İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’ın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.İsrail'i saldırgan olarak niteleyen Kasım, Hizbullah'ın Gazze üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını vurguladı.Kasım, İsrail’in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağını söyledi.'Esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler'Irak’taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen Irak İslami Direniş adlı oluşumun ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, "Direniş Ekseni'ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail'in durması gerektiği gibi" ifadelerini kullandı."Şu an yaptığımız, yapmamız gereken şeydir ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğinde de yapacağız" diyen Kasım, şöyle devam etti:Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırganlıklarına bu şekilde devam ederek daha büyük olumsuz etki bırakmaları halinde olayın büyüyeceğini ve tam bir çatışmaya yol açacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231107/israil-catisma-2-ayina-girerken-gazzedeki-sivillerin-uzerine-bomba-yagdirmayi-surduruyor-1077131803.html
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gazze şeridi, hizbullah, israil-filistin, israil
gazze şeridi, hizbullah, israil-filistin, israil
Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur
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Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında bulundu.
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, ABD merkezli NBC News’e İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’ın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
İsrail'i saldırgan olarak niteleyen Kasım, Hizbullah'ın Gazze üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını vurguladı.
Kasım, İsrail’in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağını söyledi.
'Esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler'
Irak’taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen Irak İslami Direniş adlı oluşumun ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, "Direniş Ekseni'ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail'in durması gerektiği gibi" ifadelerini kullandı.
"Şu an yaptığımız, yapmamız gereken şeydir ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğinde de yapacağız" diyen Kasım, şöyle devam etti:
“Bizim Filistin ve bölgede halkımızı ve sevdiklerimizi desteklemeye hakkımız yokken nasıl olur da ABD ve dünyanın geri kalanı, sivilleri ve çocukları öldüren, evleri yıkan İsrail’in yanında durma hakkına sahip?"
Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırganlıklarına bu şekilde devam ederek daha büyük olumsuz etki bırakmaları halinde olayın büyüyeceğini ve tam bir çatışmaya yol açacağını ifade etti.