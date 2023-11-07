https://sputniknews.com.tr/20231107/hizbullahtan-israile-uyari-gazzedeki-saldirilari-genisletmenin-ciddi-sonuclari-olur-1077167689.html

Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur

Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T21:33+0300

2023-11-07T21:33+0300

2023-11-07T21:33+0300

dünya

gazze şeridi

hizbullah

israil-filistin

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077052090_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_68552977368746172aefe87e037cfb13.jpg

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, ABD merkezli NBC News’e İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’ın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.İsrail'i saldırgan olarak niteleyen Kasım, Hizbullah'ın Gazze üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını vurguladı.Kasım, İsrail’in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağını söyledi.'Esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler'Irak’taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen Irak İslami Direniş adlı oluşumun ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, "Direniş Ekseni'ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail'in durması gerektiği gibi" ifadelerini kullandı."Şu an yaptığımız, yapmamız gereken şeydir ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğinde de yapacağız" diyen Kasım, şöyle devam etti:Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırganlıklarına bu şekilde devam ederek daha büyük olumsuz etki bırakmaları halinde olayın büyüyeceğini ve tam bir çatışmaya yol açacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231107/israil-catisma-2-ayina-girerken-gazzedeki-sivillerin-uzerine-bomba-yagdirmayi-surduruyor-1077131803.html

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze şeridi, hizbullah, israil-filistin, israil