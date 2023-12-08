https://sputniknews.com.tr/20231208/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivillerin-korunmasi-bir-gereklilik-1078211740.html

Biden'dan Netanyahu'ya: 'Gazze'deki sivillerin korunması bir gereklilik'

Biden'dan Netanyahu'ya: 'Gazze'deki sivillerin korunması bir gereklilik'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e rehinelerin kurtarılması konusundaki desteğini yinelerken, Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin Hamas üyelerinden... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T10:53+0300

2023-12-08T10:53+0300

2023-12-08T10:53+0300

israil- filistin çatışması

abd

joe biden

israil

israil-filistin

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

filistin

israil-filistin sorunu

siviller

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İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları karşısında sessiz kalmakla suçlanan ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu değerlendirdi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İsrail'e olan kayıtsız desteğini vurguladı ve Gazze'deki rehinelerin durumundan derin endişe duyduğunu ifade etti.Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne söz konusu rehinelerin Hamas'ın elinden kurtarılması için izin verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, rehine takasının çökmesinden de Hamas'ı sorumlu tuttu.Öte yandan Biden, Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin korunmasının bir gereklilik, sivil halk ile Hamas üyelerinin ayırt edilmesinin ise önemli olduğunu dile getirdi.Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Biden, İsrail'in bölgeye daha fazla yakıt sağlanması yönündeki kararını ise memnuniyetle karşıladı.Biden ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan şiddetten endişe duyduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231119/netanyahu-biden-bizimle-ayni-ortak-cikarlari-goruyor-1077541142.html

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abd, joe biden, israil, israil-filistin, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, siviller