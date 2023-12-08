https://sputniknews.com.tr/20231208/filistin-saglik-bakanligi-gazzede-israil-bombardimanlarinda-olenlerin-sayisi-17-bin-487-1078232087.html
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, “İşgalin başladığı günden bu yana İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden Gazze Şeridi sakinlerinin sayısı... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T18:51+0300
2023-12-08T18:51+0300
2023-12-08T18:51+0300
israil- filistin çatışması
filistin
gazze
hamas
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/medvedev-rusya-ile-nato-arasinda-dogrudan-catisma-tehdidi-hic-bu-kadar-gercek-olmadi-1078227441.html
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filistin, gazze, hamas, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf)
filistin, gazze, hamas, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf)
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, “İşgalin başladığı günden bu yana İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden Gazze Şeridi sakinlerinin sayısı 17 bin 487, yaralı sayısı da 46 bin 480’e ulaştı” açıklamasında bulundu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.