https://sputniknews.com.tr/20231208/filistin-saglik-bakanligi-gazzede-israil-bombardimanlarinda-olenlerin-sayisi-17-bin-487-1078232087.html

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, “İşgalin başladığı günden bu yana İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden Gazze Şeridi sakinlerinin sayısı... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T18:51+0300

2023-12-08T18:51+0300

2023-12-08T18:51+0300

israil- filistin çatışması

filistin

gazze

hamas

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme’ gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta ‘insani ara’nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/medvedev-rusya-ile-nato-arasinda-dogrudan-catisma-tehdidi-hic-bu-kadar-gercek-olmadi-1078227441.html

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filistin, gazze, hamas, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf)