https://sputniknews.com.tr/20231122/erdogan-filistin-topraklarinda-yasanan-trajedi-tahammul-sinirlarini-asmistir-1077672907.html
Erdoğan: Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum
Erdoğan: Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T15:59+0300
2023-11-22T15:59+0300
2023-11-22T16:08+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
g20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
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recep tayyip erdoğan, g20
recep tayyip erdoğan, g20
Erdoğan: Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum
15:59 22.11.2023 (güncellendi: 16:08 22.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır.
Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum.