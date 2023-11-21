https://sputniknews.com.tr/20231121/cumhurbaskani-erdogan-savas-sucu-teskil-eden-israil-saldirilarini-hicbir-sekilde-kabul-etmiyoruz-1077640948.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerin takasında sürekli görüşme halindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerin takasında sürekli görüşme halindeyiz

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlarla ilgili "Temennimiz odur ki... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T17:45+0300

2023-11-21T17:45+0300

2023-11-21T18:02+0300

recep tayyip erdoğan

abdulmecid tebbun

cezayir

dünya

gazze

ateşkes

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu."Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir" diyen Erdoğan rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmelere dair "Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

cezayir

gazze

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, abdulmecid tebbun, cezayir, gazze, ateşkes