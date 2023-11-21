Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerin takasında sürekli görüşme halindeyiz
17:45 21.11.2023 (güncellendi: 18:02 21.11.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun
© AA / Mustafa Kamacı
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Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlarla ilgili "Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir" diyen Erdoğan rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmelere dair "Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
Hastane, ibadethane, okul, her konuda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması, vicdansızlıktır, barbarlıktır.
1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi, artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrar tesisi mümkün değildir.
(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.
Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak.
Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir."