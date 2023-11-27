CANLI | Gazze’deki insani arada son gün: Anlaşma uzatılacak mı?

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin güneyinde savaş istemediklerini söyledi: “Barışa talibiz ancak kimsenin de Lübnan topraklarına saygısızlık etmesini istemiyoruz”

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesinin güneyine yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bizler savaş istemiyoruz" dedi.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın angajman kurallarının değişmediğine ancak emin olabilecekleri uluslararası bir garantinin bulunmadığına dikkati çeken Mikati, "Bizler savaş istemiyoruz ve barışa talibiz ancak kimsenin de Lübnan topraklarına saygısızlık etmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Filistin davasını sonuna kadar desteklediklerini ancak Lübnan'ı kanlı savaşlardan korumaya çalıştıklarını dile getiren Mikati, sözlerini şöyle tamamladı: