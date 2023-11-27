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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/canli-gazzedeki-insani-arada-son-gun-anlasma-uzatilacak-mi-1077810099.html
CANLI | Gazze’deki insani arada son gün: Anlaşma uzatılacak mı?
CANLI | Gazze’deki insani arada son gün: Anlaşma uzatılacak mı?
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın son gününde esir takası ve insani yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
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Gazze İsrail saldırı ateşkes insani ara 4.gün - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazze’deki insani arada son gün: Anlaşma uzatılacak mı?

08:23 27.11.2023 (güncellendi: 08:25 27.11.2023)
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İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın son gününde esir takası ve insani yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.
Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen ‘insani arayı’ uzatmaya çalıştıklarını açıklarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen ‘insani ara’nın birer gün uzatılmasını ‘olumlu bulduğunu’ vurguladı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Hamas, ‘insani ara’nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.
Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 39 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.
7 Ekim’den bu yana süren gerilimde son durum:
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08:34 27.11.2023
Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin güneyinde savaş istemediklerini söyledi: “Barışa talibiz ancak kimsenin de Lübnan topraklarına saygısızlık etmesini istemiyoruz”
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesinin güneyine yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bizler savaş istemiyoruz" dedi.
Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın angajman kurallarının değişmediğine ancak emin olabilecekleri uluslararası bir garantinin bulunmadığına dikkati çeken Mikati, "Bizler savaş istemiyoruz ve barışa talibiz ancak kimsenin de Lübnan topraklarına saygısızlık etmesini istemiyoruz" diye konuştu.
Filistin davasını sonuna kadar desteklediklerini ancak Lübnan'ı kanlı savaşlardan korumaya çalıştıklarını dile getiren Mikati, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmenin yanı sıra tehcir ve yıkım gibi suçları işleyen bir psikolojiye sahip düşman İsrail'e karşı ne tür garantiler verilebilir ki? Nitekim Gazze'ye karşı bu saldırıların her gün gerçekleştiğini görebiliyoruz ve buna karşı herhangi bir uluslararası tepki de yok."
08:32 27.11.2023
İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.
Filistin'in Cesur Yürekli Doktorları'nın Instagram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 18-23 Kasım'da Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni zorla boşalttığı hatırlatıldı.
İsrailli güçlerin aynı tarihlerde Gazze'nin güneyine doğru belirlediği "güvenli yolda" Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nde çalışan doktorları alıkoyduğu belirtilen açıklamada, alıkonulan 10 doktorun isimlerine yer verildi.
Şifa Hastanesi'nden Müdür Muhammed Ebu Silmiyye'nin yanı sıra Münir eş-Şahrit, Yusuf Berekat, Salih Alviye, Endonezya Hastanesi'nden de Ekrem Ebu Avde, İyad Abid, Muhammed Ebu Ayta, Ekrem Hüseyin ve Muhammed Ebu el-Cebin'in İsrail tarafından alıkonulduğu bildirildi.
Açıklamada, diş hekimi Mumin Ebu Hudayr'ın da alıkonulanların arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
08:23 27.11.2023
Mısır ve ABD Dışişleri Bakanlarına göre, Gazze'deki "insani ara"nın önündeki engeller aşılmalı
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki ‘insani ara’yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Blinken’in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldığı, iki bakanın da mutabakatın tamamlanmasını tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemli olduğunu vurguladığı aktarıldı.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, kalıcı bir ateşkese varılması ve insani yardımların Gazze'nin tüm bölgelerine yeterli ve sürekli bir şekilde ulaşması için "insani ara"nın temel alınması gerektiğini kaydetti.
08:21 27.11.2023
Ürdün'den Gazze'de bir kiliseye sığınan yerinden edilmiş 620 kişiye insani yardım
Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.
Ürdün Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki Latin Manastırı Kilisesi'ne sığınan ve burada kalan yerinden edilmiş yüzlerce kişiye yardım gönderilmesi için Ürdün Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kilisenin, Tel el-Heva'daki Ürdün Askeri Sahra Hastanesi yakınında yer aldığı bilgisi verildi.
08:21 27.11.2023
Filistinli gençler Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni temizlemek için gönüllü oldu
Filistinli gençler, İsrail ordusunun baskınına uğrayan ve bir kısmı tahrip edilen Şifa Hastanesi'ni temizleme ve yeniden çalışır duruma getirmek için gönüllü girişim başlattı.
Gazze Şifa hastanesi insani ara - Sputnik Türkiye
© AA / Montaser Alsawaf
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