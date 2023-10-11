Gazze'ye bombardıman sürüyor | İsrail 'tam taarruza' geçti, ABD desteğini yineledi

İsrail ve Hamas arasındaki gerilimde 5. güne girildi. İsrail savaş uçakları, gece boyunca abluka altındaki Gazze'nin batısındaki mahalleleri, caddeleri ve binaları yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.
Bombardımanın ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" dedi. Ayrıca, İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemileri de Doğu Akdeniz’e ulaştı.
İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor.