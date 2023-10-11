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Gazze'ye bombardıman sürüyor | İsrail 'tam taarruza' geçti, ABD desteğini yineledi
Gazze'ye bombardıman sürüyor | İsrail 'tam taarruza' geçti, ABD desteğini yineledi
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar 5. gününde de devam ediyor. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
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israil, israil-filistin, bomba, abd, новый онлайн для белой редактуры
İsrail - Sputnik Türkiye

Gazze'ye bombardıman sürüyor | İsrail 'tam taarruza' geçti, ABD desteğini yineledi

07:06 11.10.2023
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İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar 5. gününde de devam ediyor. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.
İsrail ve Hamas arasındaki gerilimde 5. güne girildi. İsrail savaş uçakları, gece boyunca abluka altındaki Gazze'nin batısındaki mahalleleri, caddeleri ve binaları yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.
Bombardımanın ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" dedi. Ayrıca, İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu. USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemileri de Doğu Akdeniz’e ulaştı.
İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor.
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07:06 11.10.2023
İsrail'in Kahire Büyükelçisi Oron: Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi niyeti bulunmuyor
İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.
Oron, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistinlilerden Sina'ya gitmelerini istemediğini kaydetti.
"İsrail, Mısır'la arasında sınırları açıkça belirlenmiş olan, 1979'da imzaladığı Camp David Barış Anlaşması'na bağlıdır" ifadesini kullanan Oron, Sina'nın Mısır toprağı olduğunu, Mısır ordusunun geçen 10 yıl boyunca orada teröre karşı savaş verdiğini ve bunun büyük ölçüde İsrail ile yürüttüğü koordine, anlaşmalar ve işbirliği ile mümkün olduğunu bildirdi.
Oron, "Bu durum pratikte İsrail'in Mısır ile sınırları konusundaki kararlılığını ve tam farkındalığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
07:05 11.10.2023
İsrail ordusu: Furkan Mahallesi’nde 200’den fazla hedef vuruldu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.
07:05 11.10.2023
Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma
İsrail askerleri, Tubas kentinde Hamas Hareketi liderlerinden Nadir Savafta'nın evini abluka altına aldı. Abluka sırasında, İsrail askerleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında yoğun silahlı çatışma yaşandı.
07:04 11.10.2023
Hamas, İsrailli esirlerin öldürüldüğünü yalanladı
Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor" dedi.
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