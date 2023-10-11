Gazze'ye bombardıman sürüyor | İsrail 'tam taarruza' geçti, ABD desteğini yineledi

İsrail'in Kahire Büyükelçisi Oron: Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi niyeti bulunmuyor

İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.

Oron, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail'in Filistinlilerden Sina'ya gitmelerini istemediğini kaydetti.

"İsrail, Mısır'la arasında sınırları açıkça belirlenmiş olan, 1979'da imzaladığı Camp David Barış Anlaşması'na bağlıdır" ifadesini kullanan Oron, Sina'nın Mısır toprağı olduğunu, Mısır ordusunun geçen 10 yıl boyunca orada teröre karşı savaş verdiğini ve bunun büyük ölçüde İsrail ile yürüttüğü koordine, anlaşmalar ve işbirliği ile mümkün olduğunu bildirdi.

Oron, "Bu durum pratikte İsrail'in Mısır ile sınırları konusundaki kararlılığını ve tam farkındalığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.