https://sputniknews.com.tr/20231226/eski-basbakan-lapidden-netanyahuya-tepki-onun-yerinde-olsaydim-istifa-ederdim-1078981042.html
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'ya güvenmediğini belirterek 7 Ekim'de yaşanan olayların kendi döneminde yaşansaydı aynı... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T16:45+0300
2023-12-26T16:45+0300
2023-12-26T16:46+0300
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İsrail basınına demeç veren muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu'ya güvenmiyorum. Savaş konusunda ona güvenilemez. Eğer Hamas'ın İsrail'e saldırısı benim başbakanlığım sırasında meydana gelseydi, aynı gün istifa ederdim" dedi."Örneğin Naftali Benet'in İsrail Başbakanı, benim de Dışişleri Bakanı olduğum bir dönemde Hamas savaşçıları İsrail'e saldırmaya cesaret edemezdi" diye devam eden Lapid, 7 Ekim'deki saldırının, Hamas'ın 'ülke tarihindeki en kötü hükümet olan mevcut hükümetin zayıflığını fark etmesi nedeniyle gerçekleştiğine inandığını vurguladı.Lapid, savaş zamanında başbakanı değiştirmenin kötü olduğunu ancak Netanyahu'nun iktidarda olmasının daha da kötü olduğunu sözlerine ekledi.Lapid, daha önceki bir açıklamasında, Netanyahu’nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, “Savaş sırasında seçimler yapılabilir” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/gazze-seridinde-baris-icin-3-sartini-aciklayan-netanyahudan-almanya-ve-japonya-vurgusu-1078943800.html
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Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
16:45 26.12.2023 (güncellendi: 16:46 26.12.2023)
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu'ya güvenmediğini belirterek 7 Ekim'de yaşanan olayların kendi döneminde yaşansaydı aynı gün istifa edeceğini söyledi.
İsrail basınına demeç veren muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu'ya güvenmiyorum. Savaş konusunda ona güvenilemez. Eğer Hamas'ın İsrail'e saldırısı benim başbakanlığım sırasında meydana gelseydi, aynı gün istifa ederdim" dedi.
"Örneğin Naftali Benet'in İsrail Başbakanı, benim de Dışişleri Bakanı olduğum bir dönemde Hamas savaşçıları İsrail'e saldırmaya cesaret edemezdi" diye devam eden Lapid, 7 Ekim'deki saldırının, Hamas'ın 'ülke tarihindeki en kötü hükümet olan mevcut hükümetin zayıflığını fark etmesi nedeniyle gerçekleştiğine inandığını vurguladı.
Lapid, savaş zamanında başbakanı değiştirmenin kötü olduğunu ancak Netanyahu'nun iktidarda olmasının daha da kötü olduğunu sözlerine ekledi.
Lapid, daha önceki bir açıklamasında, Netanyahu’nun mevcut durumda başbakan olmaya devam edemeyeceğini belirterek, “Savaş sırasında seçimler yapılabilir” demişti.