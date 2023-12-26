https://sputniknews.com.tr/20231226/gazze-seridinde-baris-icin-3-sartini-aciklayan-netanyahudan-almanya-ve-japonya-vurgusu-1078943800.html
Gazze Şeridi'nde barış için 3 şartını açıklayan Netanyahu'dan Almanya ve Japonya vurgusu
Gazze Şeridi'nde barış için 3 şartını açıklayan Netanyahu'dan Almanya ve Japonya vurgusu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde barışın tesis edilmesi için Filistin toplumunun radikallerden arındırılması gerektiğini belirterek bu... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T10:20+0300
2023-12-26T10:20+0300
2023-12-26T10:20+0300
israil- filistin çatışması
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ABD'de yayınlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için bir yazı kaleme alan Netanyahu, Filistin'le barışın şartlarını açıkladı.Filistin toplumunun radikallerden arındırılması, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve bundan sonra gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için Hamas'ın ortadan kaldırılması yönündeki taleplerini belirten Netanyahu, bunların İsrail ve Filistin arasında barış için 3 temel şart olduğunu kaydetti.İsrail Başbakanı, "Okullar çocuklara yaşama ölümden daha fazla değer vermeyi öğretmeli ve imamlar Yahudilerin öldürülmesi konusunda vaaz vermeyi bırakmalı. Filistin'in sivil toplumu, halkın terörizmle mücadeleyi finanse etmek yerine desteklemesini sağlayacağı şekilde dönüştürülmeli" ifadelerini kullandı.'Almanya ve Japonya'da benzer süreçler yaşandı'Netanyahu, WSJ'deki makalesinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya'da toplumu radikallerden arındırma süreçlerinin yürütüldüğünü anımsatarak günümüzde bu ülkelerin Avrasya'da barış ve refaha katkı sunduğunu vurguladı.'Batı Şeria'da yönetim bu senaryoyu gerçekleştiremez'Bununla beraber Netanyahu, şu anda Batı Şeria'da bulunan yönetimin İsrail'in şartlarını yerine getirecek kapasitede olmadığını, onlardan bunu beklemenin 'boş hayal' olduğunu savundu.İsrail'in sivil kayıplarını asgari düzeyde tutmak için her türlü çabayı gösterirken, aksine Hamas'ın Filistinlileri 'çoğunlukla silah zoruyla' tehlikeye atmak için her şeyi yaptığını öne süren Netanyahu, sivillerin ölümünden İsrail ordusunun sorumlu tutulması durumunda diğer grupların da canlı kalkan kullanacağı uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231225/misir-gazze-seridinde-cozum-icin-uc-asamali-plan-onerdi-1078913959.html
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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, batı şeria, almanya, japonya
Gazze Şeridi'nde barış için 3 şartını açıklayan Netanyahu'dan Almanya ve Japonya vurgusu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde barışın tesis edilmesi için Filistin toplumunun radikallerden arındırılması gerektiğini belirterek bu süreçlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya'da da yaşandığının altını çizdi.
ABD'de yayınlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için bir yazı kaleme alan Netanyahu, Filistin'le barışın şartlarını açıkladı.
Filistin toplumunun radikallerden arındırılması, Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve bundan sonra gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için Hamas'ın ortadan kaldırılması
yönündeki taleplerini belirten Netanyahu, bunların İsrail ve Filistin arasında barış için 3 temel şart olduğunu kaydetti.
İsrail Başbakanı, "Okullar çocuklara yaşama ölümden daha fazla değer vermeyi öğretmeli ve imamlar Yahudilerin öldürülmesi konusunda vaaz vermeyi bırakmalı. Filistin'in sivil toplumu, halkın terörizmle mücadeleyi finanse etmek yerine desteklemesini sağlayacağı şekilde dönüştürülmeli" ifadelerini kullandı.
'Almanya ve Japonya'da benzer süreçler yaşandı'
Netanyahu, WSJ'deki makalesinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ve Japonya'da toplumu radikallerden arındırma süreçlerinin yürütüldüğünü anımsatarak günümüzde bu ülkelerin Avrasya'da barış ve refaha katkı sunduğunu vurguladı.
'Batı Şeria'da yönetim bu senaryoyu gerçekleştiremez'
Bununla beraber Netanyahu, şu anda Batı Şeria'da bulunan yönetimin İsrail'in şartlarını yerine getirecek kapasitede olmadığını, onlardan bunu beklemenin 'boş hayal' olduğunu savundu.
İsrail'in sivil kayıplarını asgari düzeyde tutmak için her türlü çabayı gösterirken, aksine Hamas'ın Filistinlileri 'çoğunlukla silah zoruyla' tehlikeye atmak için her şeyi yaptığını öne süren Netanyahu, sivillerin ölümünden İsrail ordusunun sorumlu tutulması durumunda diğer grupların da canlı kalkan kullanacağı uyarısında bulundu.