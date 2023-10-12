https://sputniknews.com.tr/20231012/cumhurbaskani-erdogandan-filistin-diplomasisi-1076257960.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının son bulması için yoğun diplomasi yürütüyor. Erdoğan, bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T01:07+0300
2023-10-12T01:07+0300
2023-10-12T01:07+0300
türkiye
ortadoğu
türkiye
israil
israil-filistin
ürdün
cezayir
muhammed bin selman
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Türkiye, İsrail-Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Erdoğan, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde ise Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri de arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-basbakani-netanyahu-hamas-uyesi-olan-herkes-oludur-1076256104.html
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ortadoğu, türkiye, israil, israil-filistin, ürdün, cezayir, muhammed bin selman
ortadoğu, türkiye, israil, israil-filistin, ürdün, cezayir, muhammed bin selman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının son bulması için yoğun diplomasi yürütüyor. Erdoğan, bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonla görüştü.
Türkiye, İsrail-Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.
Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Erdoğan, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde ise Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri de arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.