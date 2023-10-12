https://sputniknews.com.tr/20231012/cumhurbaskani-erdogandan-filistin-diplomasisi-1076257960.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının son bulması için yoğun diplomasi yürütüyor. Erdoğan, bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T01:07+0300

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2023-10-12T01:07+0300

türkiye

ortadoğu

türkiye

israil

israil-filistin

ürdün

cezayir

muhammed bin selman

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Türkiye, İsrail-Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Erdoğan, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinde ise Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri de arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-basbakani-netanyahu-hamas-uyesi-olan-herkes-oludur-1076256104.html

türkiye

israil

ürdün

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ortadoğu, türkiye, israil, israil-filistin, ürdün, cezayir, muhammed bin selman