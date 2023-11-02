https://sputniknews.com.tr/20231102/papa-francis-israil-ve-filistin-icin-iki-devletli-bir-cozume-ihtiyac-var-1076993320.html
Papa Francis: İsrail ve Filistin için 'iki devletli' bir çözüme ihtiyaç var
Papa Francis: İsrail ve Filistin için 'iki devletli' bir çözüme ihtiyaç var
Papa Francis Filistin-İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermek için iki devletli çözüme ihtiyaç olduğunu açıkladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T17:46+0300
2023-11-02T17:46+0300
2023-11-02T17:46+0300
israil- filistin çatışması
papa francis
vatikan
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
kudüs
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/10/1055601466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f17ec8c7193d52db036b4bf48a82d1a.jpg
Papa Francis yaptığı açıklamada, mevcut savaş gibi savaşlara son vermek için İsrail ve Filistin için iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylerek Kudüs için özel bir statü çağrısında bulundu. Francis verdiği mülakatta, İsrail ve Filistinlilerin birlikte yaşamak zorunda olan iki halk olduğunu belirterek iyi tanımlanmış 'iki devletli' bir çözüm ve özel statüye sahip Kudüs ile çözüme ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.Kutsal topraklardaki bu savaşın kendisini korkuttuğunu ifade eden Francis, savaşın tırmanmasının 'pek çok şeyin ve pek çok hayatın sonu' anlamına geleceğinin altını çizdi.Gazzelilere yardım için insani koridorlar açılması ve ateşkes çağrısında bulunan Francis, Gazze'de çoğunluğu Hıristiyan ama bazıları da Müslüman olan yaklaşık 560 kişiyi barındıran bir cemaati yöneten rahip ve rahibelerle her gün telefonla konuştuğunu da sözlerine ekledi. İsrail güçlerinin şimdilik bu cemaate saygı gösterdiğini vurgulayan Papa, açıklamasında ayyrıca antisemitizmdeki artıştan endişe duyduğunu ve bunun büyük bir kısmının hala 'gizli kaldığını' sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/erdogan-ve-papa-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1076747851.html
vatikan
israil
filistin
kudüs
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/10/1055601466_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_e8f134004f9e9c139a17ea0fe1ff29ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, papa francis, vatikan, iki devletli çözüm, kudüs
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, papa francis, vatikan, iki devletli çözüm, kudüs
Papa Francis: İsrail ve Filistin için 'iki devletli' bir çözüme ihtiyaç var
Abone ol
Papa Francis Filistin-İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermek için iki devletli çözüme ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Papa Francis yaptığı açıklamada, mevcut savaş gibi savaşlara son vermek için İsrail ve Filistin için iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylerek Kudüs için özel bir statü çağrısında bulundu.
Francis verdiği mülakatta, İsrail ve Filistinlilerin birlikte yaşamak zorunda olan iki halk olduğunu belirterek iyi tanımlanmış 'iki devletli' bir çözüm ve özel statüye sahip Kudüs ile çözüme ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.
Kutsal topraklardaki bu savaşın kendisini korkuttuğunu ifade eden Francis, savaşın tırmanmasının 'pek çok şeyin ve pek çok hayatın sonu' anlamına geleceğinin altını çizdi.
Gazzelilere yardım için insani koridorlar açılması ve ateşkes çağrısında bulunan Francis, Gazze'de çoğunluğu Hıristiyan ama bazıları da Müslüman olan yaklaşık 560 kişiyi barındıran bir cemaati yöneten rahip ve rahibelerle her gün telefonla konuştuğunu da sözlerine ekledi. İsrail güçlerinin şimdilik bu cemaate saygı gösterdiğini vurgulayan Papa, açıklamasında ayyrıca antisemitizmdeki artıştan endişe duyduğunu ve bunun büyük bir kısmının hala 'gizli kaldığını' sözlerine ekledi.