https://sputniknews.com.tr/20231102/papa-francis-israil-ve-filistin-icin-iki-devletli-bir-cozume-ihtiyac-var-1076993320.html

Papa Francis: İsrail ve Filistin için 'iki devletli' bir çözüme ihtiyaç var

Papa Francis: İsrail ve Filistin için 'iki devletli' bir çözüme ihtiyaç var

Papa Francis Filistin-İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermek için iki devletli çözüme ihtiyaç olduğunu açıkladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T17:46+0300

2023-11-02T17:46+0300

2023-11-02T17:46+0300

israil- filistin çatışması

papa francis

vatikan

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

kudüs

gazze

gazze şeridi

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Papa Francis yaptığı açıklamada, mevcut savaş gibi savaşlara son vermek için İsrail ve Filistin için iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu söylerek Kudüs için özel bir statü çağrısında bulundu. Francis verdiği mülakatta, İsrail ve Filistinlilerin birlikte yaşamak zorunda olan iki halk olduğunu belirterek iyi tanımlanmış 'iki devletli' bir çözüm ve özel statüye sahip Kudüs ile çözüme ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.Kutsal topraklardaki bu savaşın kendisini korkuttuğunu ifade eden Francis, savaşın tırmanmasının 'pek çok şeyin ve pek çok hayatın sonu' anlamına geleceğinin altını çizdi.Gazzelilere yardım için insani koridorlar açılması ve ateşkes çağrısında bulunan Francis, Gazze'de çoğunluğu Hıristiyan ama bazıları da Müslüman olan yaklaşık 560 kişiyi barındıran bir cemaati yöneten rahip ve rahibelerle her gün telefonla konuştuğunu da sözlerine ekledi. İsrail güçlerinin şimdilik bu cemaate saygı gösterdiğini vurgulayan Papa, açıklamasında ayyrıca antisemitizmdeki artıştan endişe duyduğunu ve bunun büyük bir kısmının hala 'gizli kaldığını' sözlerine ekledi.

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vatikan

israil

filistin

kudüs

gazze

gazze şeridi

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