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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bmgkda-ucuncu-erteleme-gazze-ile-ilgili-karar-tasarisinda-bir-kez-daha-anlasma-saglanamadi-1078662527.html
BMGK'da üçüncü erteleme: Gazze ile ilgili karar tasarısında bir kez daha anlaşma sağlanamadı
BMGK'da üçüncü erteleme: Gazze ile ilgili karar tasarısında bir kez daha anlaşma sağlanamadı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T22:26+0300
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israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
bmgk
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BMGK Dönem Başkanı Ekvador'un BM Daimi Temsilcisi Jose De La Gasca ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, tasarıyla ilgili düzenlenen kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.Gasca, "BMGK, tasarı hakkında görüşmelere devam etmeye ve diplomasiye biraz daha zaman tanımaya karar verdi. Karar tasarısının oylamasını yarın sabaha erteliyoruz" ifadesini kullandı.Nuseybe de anlaşma sağlanmazsa bile karar tasarısının bir noktada oylamaya sunulacağını belirterek, "Herkes etkisi olacak ve sahada değişiklik yaratacak bir tasarı görmek istiyor" dedi.'Başarmak zorundayız'Tüm ülkelerin en üst düzeylerde dikkatini tasarıya verdiğini kaydeden Nuseybe, "Diplomasi zaman alıyor. Ancak sahada çok fazla acı var. Başarmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.Nuseybe, BM'ye denetim mekanizması konusunda güvenilmeyeceğiyle ilgili tartışmaların bulunmasına ilişkin de "BM'ye güveniyoruz ve rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.Guterres yetkisini ilk kez kullandıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini kullanmıştı.Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık'ta 153 ülkenin evet oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de hayır oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.BMGK'da 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesi talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/bmgkdaki-gazze-oylamasi-yine-ertelendi-1078623501.html
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gazze, gazze şeridi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

BMGK'da üçüncü erteleme: Gazze ile ilgili karar tasarısında bir kez daha anlaşma sağlanamadı

22:26 20.12.2023 (güncellendi: 22:35 20.12.2023)
© AFP 2023 / ED JONESBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi.
BMGK Dönem Başkanı Ekvador'un BM Daimi Temsilcisi Jose De La Gasca ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, tasarıyla ilgili düzenlenen kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.
Gasca, "BMGK, tasarı hakkında görüşmelere devam etmeye ve diplomasiye biraz daha zaman tanımaya karar verdi. Karar tasarısının oylamasını yarın sabaha erteliyoruz" ifadesini kullandı.
Nuseybe de anlaşma sağlanmazsa bile karar tasarısının bir noktada oylamaya sunulacağını belirterek, "Herkes etkisi olacak ve sahada değişiklik yaratacak bir tasarı görmek istiyor" dedi.

'Başarmak zorundayız'

Tüm ülkelerin en üst düzeylerde dikkatini tasarıya verdiğini kaydeden Nuseybe, "Diplomasi zaman alıyor. Ancak sahada çok fazla acı var. Başarmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.
Nuseybe, BM'ye denetim mekanizması konusunda güvenilmeyeceğiyle ilgili tartışmaların bulunmasına ilişkin de "BM'ye güveniyoruz ve rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Guterres yetkisini ilk kez kullandı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.
Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun ardından 8 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısı ABD tarafından veto edilmişti.
ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık'ta 153 ülkenin evet oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de hayır oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.
ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim'de de BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.
BMGK'da 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara verilmesi talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
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