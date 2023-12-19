https://sputniknews.com.tr/20231219/bmgkdaki-gazze-oylamasi-yine-ertelendi-1078623501.html
BMGK'daki 'Gazze' oylaması yine ertelendi
BMGK'daki 'Gazze' oylaması yine ertelendi
BMGK'da Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T23:58+0300
2023-12-19T23:58+0300
2023-12-19T23:58+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BMGK'daki 'Gazze' oylaması yine ertelendi
BMGK'da Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.