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https://sputniknews.com.tr/20231219/bmgkdaki-gazze-oylamasi-yine-ertelendi-1078623501.html
BMGK'daki 'Gazze' oylaması yine ertelendi
BMGK'daki 'Gazze' oylaması yine ertelendi
BMGK'da Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

BMGK'daki 'Gazze' oylaması yine ertelendi

23:58 19.12.2023
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BMGK'da Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için ikinci kez ertelendi.
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