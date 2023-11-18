CANLI | Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Birleşmiş Milletler ne için var?

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı BM'nin yararlılığını sorguladı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler'in dünya barışını desteklemek için kurulduğunu ve Gazze Şeridi'nde devam eden katliam göz önüne alındığında yararlılığını sorguladığını söyledi.

Ghebreyesus açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Örgüt dünyamızda barışı teşvik etmek için kuruldu. Eğer siz BM üyesi devletler olarak bu kan dökülmesini durdurmak istemiyor ya da durduramıyorsanız, o zaman şunu sormalıyız: BM ne için var?

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki durumun tüm insanlık için bir kriz olduğunu ve burada kararların ya da açıklamaların yeterli olmayacağını vurguladı.