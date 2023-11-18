https://sputniknews.com.tr/20231118/yok-baskani-ozvar-cumhurbaskanimizin-gazzeli-ogrencilerle-ilgili-karari-butun-dunyaya-ornek-olmali-1077536606.html

YÖK Başkanı Özvar: Cumhurbaşkanımızın Gazzeli öğrencilerle ilgili kararı bütün dünyaya örnek olmalı

YÖK Başkanı Özvar: Cumhurbaşkanımızın Gazzeli öğrencilerle ilgili kararı bütün dünyaya örnek olmalı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören Gazzeli öğrencilerin öğrenim ücretleri konusundaki Cumhurbaşkanı Kararı'nın bütün... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T18:49+0300

2023-11-18T18:49+0300

2023-11-18T19:00+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

gazze

gazze şeridi

öğrenci

resmi gazete

israil-filistin

israil

recep tayyip erdoğan

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'deki Gazzeli üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretleri konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Gazze'de bir ayı aşkın süredir insanlık kıyımı yaşandığını vurgulayan Özvar, "İsrail, Filistin halkına tam bir katliam gerçekleştiriyor. İnsanlık dışı, soykırım olarak tarif edebileceğimiz bir vahşete maalesef tanıklık ediyoruz" dedi. 'Gazze'de evlerin, iş yerlerinin, ibadethanelerin, hastanelerin, üniversitelerin, okulların bombalandığını, pek çok Filistinli Müslüman'ın şehit edildiğini, yaralandığını ve şu anda da göçe zorlandıklarını' belirten Özvar, "Filistin, bütün insanlığın ortak imtihanıdır. Şu andaki Filistin'in durumunu insanlığın en ciddi sınavlarından biri olarak görüyorum. Bu sınavda, bütün milletlere çok önemli vazifeler düşüyor. YÖK olarak Filistin'de yaşanan bu vahşeti şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusunda fevkalade çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin Filistin halkına yardım götürdüğünü vurguladı.'Filistinli öğrencileri kendi evladımız gibi misafir ediyoruz'Erol Özvar, Türkiye'de pek çok üniversitede Filistinlilerin öğrenim gördüğünü, onları kendi evlatları gibi misafir ettiklerini, yetişmelerine vesile olduklarını söyledi.Gazzeli öğrencilere üniversitelerin, rektörlerin sahip çıktığını işaret eden Özvar çabalarından dolayı üniversite hocalarına, rektörlere ayrı ayrı teşekkür etti.'Türkiye'deki Gazzeli öğrencilerle sürekli temas halindeyiz'YÖK Başkanı Özvar, 2023-2024 akademik yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı da değerlendirdi.Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Gazzeli öğrencilerle sürekli temas halinde olduklarını aktaran Özvar şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html

türkiye

gazze

gazze şeridi

israil

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), gazze, gazze şeridi, öğrenci, resmi gazete, israil-filistin, israil, recep tayyip erdoğan