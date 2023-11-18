https://sputniknews.com.tr/20231118/bakan-kocadan-gazzeli-hastalara-iliskin-aciklama-1077535708.html

Bakan Koca’dan Gazzeli hastalara ilişkin açıklama

Bakan Koca’dan Gazzeli hastalara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca "Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor" bilgisi paylaştı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından hastaların tedavi süreçlerine ilişkin görüntülere yer verdiği bir mesaj paylaştı."Ülkemize getirilen Gazzeli 27 hastanın teşhisleri kesinleşti, tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullanan Koca, hastalara ilişkin şu bilgileri aktardı:Gazzeli hastaların tetkik ve tedavi süreçlerinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ettiğini belirten Koca, süreçlerin alanlarında uzman doktorlar tarafından yürütüldüğünü kaydetti.Koca, iki hastanın, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231116/cumhurbaskani-erdogan-gazzeden-getirilen-hastalari-ziyaret-etti-1077461849.html

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