https://sputniknews.com.tr/20231116/cumhurbaskani-erdogan-gazzeden-getirilen-hastalari-ziyaret-etti-1077461849.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:30+0300
2023-11-16T14:30+0300
2023-11-16T14:31+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
gazze
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Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/gazzeli-kanser-hastalari-turkiyede-1077435294.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, gazze
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
14:30 16.11.2023 (güncellendi: 14:31 16.11.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.
Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.
Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.