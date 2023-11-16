https://sputniknews.com.tr/20231116/cumhurbaskani-erdogan-gazzeden-getirilen-hastalari-ziyaret-etti-1077461849.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T14:30+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

gazze

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Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231116/gazzeli-kanser-hastalari-turkiyede-1077435294.html

türkiye

gazze

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, gazze