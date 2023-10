https://sputniknews.com.tr/20231015/israil-basbakani-netanyahu-hamasi-yok-edecegiz-1076354211.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı yok edeceğiz

Acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ı yok edeceklerini söyledi. Cephedeki askerlerle bizzat... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

Hamas'ın İsrail'e operasyon başlatması sonrası yeniden alevlenen İsrail-Filistin çatışması ışığında kurulan acil durum hükümetinin ilk haftalık toplantısında sert mesajlar veren Başbakan Netanyahu, "Hamas, dağılacağımızı düşündü. Ancak biz Hamas'ı yok edeceğiz" dedi.Ulusal acil durum hükümeti olarak beş yeni üyenin katılımıyla ilk toplantılarını yaptıklarının altını çizen Netanyahu, "Tek bir ekip ve birleşik bir cephe olarak 7/24 çalışıyoruz. Saflarımızın birliği, ülkeye, düşmana ve tüm dünyaya açık bir sinyal gönderiyor" ifadelerini kullandı.'Ordumuz, kana susamış canavarları parçalamak için her an harekete geçmeye hazır'Cephedeki askerlerle bizzat görüştüğünü anlatan İsrail Başbakanı, "Tüm ülkenin kendilerini desteklediğini biliyorlar. Bu misyonun amacını anlıyorlar. Bizi yok etmek amacıyla bize karşı ayaklanan kana susamış canavarları parçalamak için her an harekete geçmeye hazırlar" vurgusu yaptı.Muhalefet temsilcilerinin de yer aldığı acil durum hükümeti, İsrail'in resmen savaş halinde olduğunu ilan etmesinin ardından kurulmuştu.Filistin-İsrail gerilimi sürüyor6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.Dünyadan ise sürpriz operasyona farklı tepkiler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapıldı. Çoğu Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ise operasyonu bir terör saldırısı olarak gördü ve İsrail’in yapacağı saldırıların tamamen meşru olduğunu belirtti. Ortadoğu ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Suriye ve daha birçok ülke ise yaşananların tamamen İsrail’in suçu olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu sorunla ilgili tutumunun taraflarca iyi bilindiğini ve BM kararlarının uygulanıp Filistin devleti kurulmasından yana olduklarını ifade etmiş, İsrail'in iskan politikasını bugünkü durumun oluşmasının nedenlerinden biri olarak nitelemişti.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin savunmasız sakinlerine saldırmaya devam etmesi halinde Filistin-İsrail çatışmasının tırmanabileceğini, durumun kontrolden çıkmayacağını kimsenin garanti edemeyeceğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığını belirterek, hiçbir tarafın kendi güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamayacağını, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını bildirmişti.Vang, "İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanmadıkça Orta Doğu'da barış olmayacaktır" ifadesini kullandı.

