https://sputniknews.com.tr/20231117/putin-gazze-seridinde-ve-genel-olarak-filistinde-cok-korkunc-seyler-yasaniyor-1077508695.html

Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor

Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi’nde ve genel olarak tüm Filistin’de şu anda çok korkunç şeylerin yaşandığını belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T18:34+0300

2023-11-17T18:34+0300

2023-11-17T18:34+0300

israil- filistin çatışması

rusya

vladimir putin

suriye

suriye ordusu

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin komisyonu

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St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu’nun genel kurul toplantısına katılan Rusya lideri Putin, Suriye’nin Palmira şehrinde elde edilen deneyimi tüm Ortadoğu’ya yayma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Rusya bunu yapabilecek güçte, lakin bunun için Gazze Şeridi’nde savaşsız bir ortam oluşmalı” dedi.Putin, “Orada çok korkunç şeyler yaşanıyor. Şu anda orada çalışmaya uygun hiçbir koşul yok” diye kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231114/putin-ve-sisi-gazzedeki-durumu-gorustu-1077402097.html

rusya

suriye

filistin

filistin yönetimi

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