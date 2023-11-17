https://sputniknews.com.tr/20231117/putin-gazze-seridinde-ve-genel-olarak-filistinde-cok-korkunc-seyler-yasaniyor-1077508695.html
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi’nde ve genel olarak tüm Filistin’de şu anda çok korkunç şeylerin yaşandığını belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:34+0300
2023-11-17T18:34+0300
2023-11-17T18:34+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vladimir putin
suriye
suriye ordusu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
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St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu’nun genel kurul toplantısına katılan Rusya lideri Putin, Suriye’nin Palmira şehrinde elde edilen deneyimi tüm Ortadoğu’ya yayma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Rusya bunu yapabilecek güçte, lakin bunun için Gazze Şeridi’nde savaşsız bir ortam oluşmalı” dedi.Putin, “Orada çok korkunç şeyler yaşanıyor. Şu anda orada çalışmaya uygun hiçbir koşul yok” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/putin-ve-sisi-gazzedeki-durumu-gorustu-1077402097.html
rusya
suriye
filistin
filistin yönetimi
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rusya, vladimir putin, suriye, suriye ordusu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, israil, israil yüksek mahkemesi
rusya, vladimir putin, suriye, suriye ordusu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, israil, israil yüksek mahkemesi
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi’nde ve genel olarak tüm Filistin’de şu anda çok korkunç şeylerin yaşandığını belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu’nun genel kurul toplantısına katılan Rusya lideri Putin, Suriye’nin Palmira şehrinde elde edilen deneyimi tüm Ortadoğu’ya yayma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Rusya bunu yapabilecek güçte, lakin bunun için Gazze Şeridi’nde savaşsız bir ortam oluşmalı” dedi.
Putin, “Orada çok korkunç şeyler yaşanıyor. Şu anda orada çalışmaya uygun hiçbir koşul yok” diye kaydetti.