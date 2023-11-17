Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal medya fenomenleri üzerinden kara para aklama
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
3 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli insan kaynakları süper uygulaması geliştiren Türk girişimi
14:04
56 dk
ANKARA FARKI
Metin Külünk’ten çağrı: Herkes Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunsun
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: “Rus ordusu tüm cephe hattı boyunca taarruza geçti”
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: ‘Ukrayna'ya yönelik yardım paketleri küçülüyor’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
19:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 'AYM'den rahatsızlık belki 10 sene önce bir şey ifade ediyordu'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye'nin en mutlu ili Sinop
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTANIN KEYFİ
Sinema dünyasında zombi teması
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Sporda öne çıkan başlıklar
15:30
4 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
15:39
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
'Hamas ve İsrail, serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde anlaşamıyor'
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Akkuyu Nükleer: Enflasyon, inşaat süresini etkilemeyecek
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Batı, Zelenskiy'yi uyardı
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in 'geleceğini' parlak görmedi
18:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Ermitaj Müzesi'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için iki sergi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
BM: ‘Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir’
19:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nde Hamas izlerine rastlamadı’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Katar medyası: İsrail ordusu, Batı Şeria'daki İbn-i Sina Hastanesi'ni kuşattı
19:51
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: ‘ABD'de yapılan zirvede Ukrayna meselesi arka planda kaldı’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Avrupalı uzman: ‘UCM, Türkiye'nin Netanyahu'ya yönelik suç duyurusundan kaçınamayacak’
20:16
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/putin-gazze-seridinde-ve-genel-olarak-filistinde-cok-korkunc-seyler-yasaniyor-1077508695.html
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi’nde ve genel olarak tüm Filistin’de şu anda çok korkunç şeylerin yaşandığını belirtti. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T18:34+0300
2023-11-17T18:34+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vladimir putin
suriye
suriye ordusu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077072963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f4ea85c83caa9a7c37e19764d38a736.jpg
St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu’nun genel kurul toplantısına katılan Rusya lideri Putin, Suriye’nin Palmira şehrinde elde edilen deneyimi tüm Ortadoğu’ya yayma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Rusya bunu yapabilecek güçte, lakin bunun için Gazze Şeridi’nde savaşsız bir ortam oluşmalı” dedi.Putin, “Orada çok korkunç şeyler yaşanıyor. Şu anda orada çalışmaya uygun hiçbir koşul yok” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/putin-ve-sisi-gazzedeki-durumu-gorustu-1077402097.html
rusya
suriye
filistin
filistin yönetimi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077072963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_995f3c83204b68b6c797762defa4af44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, suriye, suriye ordusu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, israil, israil yüksek mahkemesi
rusya, vladimir putin, suriye, suriye ordusu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, israil, israil yüksek mahkemesi

Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor

18:34 17.11.2023
© Sputnik / Гавриил ГригоровVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi’nde ve genel olarak tüm Filistin’de şu anda çok korkunç şeylerin yaşandığını belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu’nun genel kurul toplantısına katılan Rusya lideri Putin, Suriye’nin Palmira şehrinde elde edilen deneyimi tüm Ortadoğu’ya yayma olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Rusya bunu yapabilecek güçte, lakin bunun için Gazze Şeridi’nde savaşsız bir ortam oluşmalı” dedi.
Putin, “Orada çok korkunç şeyler yaşanıyor. Şu anda orada çalışmaya uygun hiçbir koşul yok” diye kaydetti.
Putin ve Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Putin ve Sisi, Gazze’deki durumu görüştü
14 Kasım, 23:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала