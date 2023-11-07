https://sputniknews.com.tr/20231107/netanyahu-gazzeyi-kimlerin-yonetmesi-gerektigini-acikladi-1077135925.html

Netanyahu, Gazze'yi kimlerin yönetmesi gerektiğini açıkladı

Netanyahu, Gazze'yi kimlerin yönetmesi gerektiğini açıkladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze'yi Hamas'ın yolundan gitmeyenlerin yönetmesi gerektiğini ve Gazze'nin genel güvenliğinden bir süre İsrail'in sorumlu... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T14:38+0300

2023-11-07T14:38+0300

2023-11-07T14:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

gazze

gazze şeridi

askeri operasyon

filistin

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ABD merkezli ABC televizyonuna demeç veren Netanyahu, Gazze'yi kimlerin yönetmesi gerektiğinin sorulması üzerine "Hamas'ın yolunu devam ettirmek istemeyenler. İsrail'in belirli bir dönem için Gazze'nin genel güvenliğiyle ilgili sorumluluğu olacağını düşünüyorum, zira sorumluluğumuz olmadığında neler yaşandığını gördük" dedi.'Kara operasyonlarında küçük molalar verebiliriz'Bu arada Netanyahu, Gazze Şeridi'nde düzenlenen kara operasyonlarında 'küçük molalar' verebileceklerini söyledi.Gazze'ye yardım ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması için kara operasyonlarında 'küçük molaların' mümkün olduğunu kaydeden İsrail Başbakanı, ancak ateşkes yapmayacaklarının altını çizdi.Netanyahu, "Rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak. Yaklaşık bir saatlik taktik, küçük molalar daha önce vermiştik. Durumu değerlendirip insani yardım teslimatını ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için bu tür molalar yeniden söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231106/abdli-gazeteci-hersh-israil-abdnin-gazzede-ateskes-onerisini-reddetti-1077111759.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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